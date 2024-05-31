Μητσοτάκης από Παιανία: Βήμα-βήμα αξιοποιούμε την προίκα και τον πλούτο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων

Τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας που είχαν εγκαταλειφθεί για χρόνια και πλέον ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και μετατρέπονται σε ένα προπονητικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών για ολυμπιακά αθλήματα επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα στις εγκαταστάσεις δημιουργούνται χώροι άθλησης και πολιτισμού για τους κατοίκους της περιοχής της ανατολικής Αττικής.

«Το 2024 είναι Ολυμπιακή χρονιά, συμπληρώνονται όμως και 20 χρόνια από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, το 2004. Και η ιστορία των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων συμπυκνώνει με τον δικό της ξεχωριστό και τραυματικό τρόπο την ιστορία της πατρίδας μας τα τελευταία 20 χρόνια. Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, οι οποίες στοίχισαν πάρα πολλά χρήματα στον Έλληνα φορολογούμενο, από ένα σημείο και πέρα αφέθηκαν στην κυριολεξία να μαραζώσουν, να απαξιωθούν σχεδόν πλήρως και με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης, τα τελευταία χρόνια ξαναπαίρνουν ζωή και αξιοποιούνται προς όφελος μιας νέας γενιάς αθλητών.

Αυτή είναι και η ιστορία αυτών των δύο πολύ σημαντικών κτιρίων, τα οποία αποτελούν πια αναπόσπαστο τμήμα του συγκροτήματος του ΟΑΚΑ. Εδώ, μέχρι το τέλος του έτους, θα παραδοθούν δύο υπερσύγχρονα προπονητήρια, τα οποία και θα πλαισιωθούν στη συνέχεια, με τη στήριξη της Περιφέρειας, από άλλες ανοιχτές εγκαταστάσεις ώστε να υποστηριχθεί και η αθλητική δραστηριότητα της ευρύτερης κοινωνίας.

Βήμα-βήμα αξιοποιούμε την προίκα και τον πλούτο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και δίνουμε τις υποδομές σε όλη τη χώρα σε μια νέα γενιά αθλητών για να διακριθούν, για να μας ξανακάνουν όλες και όλους υπερήφανους», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ξεναγήθηκε στους χώρους από τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, Συντονιστή - Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, στη διαχείριση του οποίου έχουν περιέλθει οι εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισής τους, που υλοποιούνται με την υποστήριξη της Lamda Development.

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σημείωσε: «Πραγματικά πρόκειται για ένα εξαιρετικό αθλητικό κέντρο, το οποίο ενσωματώνεται αρμονικά μέσα στο εμβληματικό Αθλητικό Κέντρο του ΟΑΚΑ και θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση της χώρας, που φιλοδοξούμε να είναι πραγματικά διατηρήσιμη, βιώσιμη και εμβληματική. Nα βγάλει αθλητές, να γυμνάσει, να αθλήσει τη νέα γενιά της πατρίδας μας και να πάρει στιγμές δόξας, όπως θέλουμε».

Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Παιανίας, έκτασης 108 στρεμμάτων, κατασκευάστηκαν το 2002 ως προπονητικό κέντρο στίβου και βόλεϊ. Το 2023 περιήλθαν στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) «Σπύρος Λούης», που σε συνεργασία με την Lamda Development προχωρά στον εκσυγχρονισμό τους με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του 2024.

Συγκεκριμένα, ανακαινίζονται το Κλειστό του Στίβου και το Κλειστό του Βόλεϊ, αναβαθμίζονται ενεργειακά, συντηρούνται οι μεταλλικές κατασκευές της οροφής και γίνεται αποκατάσταση των ζημιών, εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων. Ταυτόχρονα, ανακαινίζονται τα 16 δωμάτια στους ξενώνες για τη φιλοξενία αθλητών των εθνικών ομάδων.

Ιδιαίτερη φροντίδα αποδίδεται στη βελτίωση της πρόσβασης και της διαμονής ατόμων με αναπηρία με ξενώνες αθλητών, ράμπες και ανελκυστήρες ΑμεΑ.

Πηγή: skai.gr

