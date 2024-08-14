Κασσελάκης: Με ένα F35 λιγότερο αγοράζεις 300 πυροσβεστικά - ΝΔ: Γραφικός και επικίνδυνος

Νεο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε η δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη για το ένα F-35 που αντιστοιχεί στην αγορά... 300 πυροσβεστικών.

«Είμαι για δεύτερη μέρα στο πεδίο, ετοιμάζοντας γεύματα για τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας. Απέναντι στις δράσεις μας αυτό το άκομψο, στημένο επικοινωνιακό σόου Μητσοτάκη», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχολιάζει ότι «χειροκροτούνται μεταξύ τους που άφησαν για πρώτη φορά στην ιστορία να καεί ο αστικός ιστός της πρωτεύουσας. Χειροκροτούνται μεταξύ τους που άφησαν μία φωτιά να διανύσει 40 χιλιόμετρα σε λίγες ώρες, χωρίς καμία γραμμή άμυνας». Προσθέτει ότι ο πρωθυπουργός «δεν αποπέμπει τον υπουργό της καταστροφής. Δεν αποπέμπει τον υφυπουργό που την ώρα της τραγωδίας έκανε clubbing» και «με εντολή Γκρίνμπεργκ, πηγαίνει να κάνει τον Τομ Κρουζ στην αεροπορική βάση Ελευσίνας».

«Ώρα λοιπόν να τεθεί το ερώτημα: Με ένα F35 λιγότερο, πόσα πυροσβεστικά οχήματα αγοράζεις; Η απάντηση είναι: Τριακόσια», αναφέρει, σημειώνοντας ότι όμως «τότε θα χρειάζονταν προσλήψεις και εκείνος έχει εγκαταλείψει την πυροπροστασία στην τύχη της». «'Αλλωστε, στα εξοπλιστικά είναι οι μεγάλες μίζες», προσθέτει.

«Ας καταλάβει αυτή η κυβέρνηση έστω την ώρα της παρακμής της: Η 'Αμυνα του τόπου μας ξεκινά με τη δυνατότητα να προστατεύουμε τις ζωές και την περιουσία του λαού μας», σχολιάζει.

ΝΔ: Γραφικός και επικίνδυνος

Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας ήταν άμεση. Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Όσα έχει αναφέρει από χθες ο κ. Κασσελάκης στο ρεσιτάλ λαϊκισμού του, με αλλεπάλληλες δηλώσεις πάσης φύσεως, έχουν απαντηθεί αναλυτικά με στοιχεία.

Το ότι έχει αδυναμία κατανόησής τους είναι δικό του πρόβλημα.

Το να περιλαμβάνει, όμως, στο λαϊκίστικο αφήγημά του και την αμυντική θωράκιση της χώρας, τον καθιστά εκτός από γραφικό και επικίνδυνο».

Πηγή: skai.gr

