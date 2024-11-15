ΣΥΡΙΖΑ: Για τη νέα εκτίναξη της τιμής του ρεύματος, οι πολίτες αναζητούν λύσεις, όχι παρηγοριά

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό, προσέγγισε τη νέα εκτίναξη της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος με υπαινιγμούς στήριξης των καταναλωτών, με "εάν και εφόσον" και με αναφορές στο πόσο χαμηλότερες είναι οι αυξήσεις σε σχέση με άλλες χώρες», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Πληροφορούμε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, για την περίπτωση που δεν το έχει καταλάβει, ότι το πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα ακρίβειας των κατοίκων της δικής μας χώρας, που αφορά, εκτός των άλλων, τρόφιμα, βασικά αγαθά, ενοίκια, υγεία, παιδεία και ενέργεια, δεν αντιμετωπίζεται με συγκριτικούς πίνακες, δικαιολογίες και μισόλογα», σημειώνει και συνεχίζει:

«Οι πολίτες δεν αναζητούν παρηγοριά, αξιώνουν λύσεις. Λύση δεν είναι μια πιθανότητα επιδότησης, που την τελευταία φορά έδωσε ενισχύσεις έως… 8 ευρώ ανά λογαριασμό. Λύση δεν είναι η πολιτική κρατικής αγαθοεργίας, η οποία υφίσταται, "εάν και εφόσον", μόνο και μόνο για να αφήνει στο απυρόβλητο την ενεργειακή αισχροκέρδεια και για να μην λαμβάνονται ριζικά μέτρα. Λύση δεν είναι να καταγγέλλει η κυβέρνηση στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με επιστολές στην ΕΕ, αλλά να αφήνει ανέγγιχτο το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, που η ίδια έχει ορίσει τους όρους λειτουργίας του. Λύση δεν είναι να αφήνονται ελεύθερες οι ενεργειακές εταιρείες να διαμορφώνουν τις τιμές όπως τις βολεύουν».

«Ακόμη και η κυβερνητική κοροϊδία προς την κοινωνία πρέπει να έχει κάποιο όριο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.