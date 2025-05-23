ΠΑΣΟΚ: «Ψευτοδίλημμα» η άρση μονιμότητας στο Δημόσιο - Στη Χαριλάου Τρικούπη πρωτοβουλία για την Γάζα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το μπαλάκι που πέταξε ο Πρωθυπουργός για την άρση μονιμότητας στο δημόσιο αποκρούουν από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνοντας λόγο για «ψευτοδιλλήματα» και υπογραμμίζοντας ότι το μείζον ζήτημα είναι να προχωρήσει η ριζική Μεταρρύθμιση του Δημοσίου που θα αλλάξει το κράτος και θα φέρει την αξιολόγηση, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο MEGA ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει ένα δημόσιο που θα λειτουργεί στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, Γαλλίας και Γερμανίας, όπου υπάρχει μονιμότητα όπως τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά υπάρχει αξιολόγηση, αξιοκρατία, ο υπάλληλος μπορεί να χάσει τη δουλειά του αλλά υπάρχει μια δομή. Η μονιμότητα σε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, είναι για να περιφρουρεί τη νομιμότητα των αποφάσεων των υπαλλήλων, ώστε να μην είναι προϊόν πιέσεων υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έριξε πυρά στην Κυβέρνηση για αβελτηρία, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την άρση μονιμότητας στο δημόσιο «πυροτέχνημα».

«Τώρα τι κάνει ο Πρωθυπουργός; Επειδή απέτυχε να εφαρμόσει τους νόμους που ο ίδιος ψήφισε, -ό,τι έκανε δηλαδή και με την πανεπιστημιακή αστυνομία-, βγήκε το πρωί να πετάξει ένα πυροτέχνημα. Είναι άλλο ένα πυροτέχνημα όπως ήταν η πανεπιστημιακή αστυνομία» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον Νίκο Ευαγγελάτο σημειώνοντας ότι υπάρχει μια ευρεία γκάμα περιπτώσεων όπου δημόσιοι υπάλληλοι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, αρκεί να δουλεύει σωστά το κράτος.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μάλιστα ανακοίνωσε ότι για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα καταθέσει πριν το τέλος του χρόνου τις προτάσεις του συνολικά:

«Στη συζήτηση αναθεώρησης του Συντάγματος πρέπει όλα τα κόμματα να προσέλθουμε πάρα πολύ τεκμηριωμένα. Προσωπικά δεσμεύομαι ότι πριν από τον προϋπολογισμό, θα καταθέσω προτάσεις διαλόγου για όλα τα επίμαχα άρθρα και θα τις στείλω σε όλα τα κόμματα προς συζήτηση».

Ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε κριτική στην Κυβέρνηση και για τη στάση της όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στην Παλαιστίνη.

«Στη Γάζα γίνεται εθνοκάθαρση. Too little too late η αντίδραση της κυβέρνησης. Το ότι παίρνει η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία σήμερα, δεν σημαίνει ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μια σοβαρή στάση. Για εμένα η ταύτιση του κ. Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου δεν αποτελεί τιμή για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας»

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζει πρωτοβουλίες που θα εκφραστούν το αμέσως επόμενο διάστημα για τις δραματικές εξελίξεις στη Γάζα, ενώ ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την επιστολή του Δημήτρη Κουτσούμπα και του Σωκράτη Φάμελλου που ζητούν κινητοποίηση για το ζήτημα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αποδομήσει την επιχειρηματολογία της ΝΔ για την προανακριτική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για εσωκομματικά παζάρια της Νέας Δημοκρατίας, στον απόηχο της δήλωσης Μητσοτάκη ότι δεν βλέπει κακούργημα για τον κ. Καραμανλή.

«Έχουμε τουλάχιστον δεκαπέντε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι γνώριζαν και είχαν ενημερωθεί για την κατάσταση στο δίκτυο και την επικινδυνότητα. Αποδέχτηκαν τον κίνδυνο και φτάσαμε σε μια τραγωδία Με θλίβει αυτή η εσωτερική διαπραγμάτευση που έχει προεκτάσεις σε μια τραγωδία.Όταν ήρθε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που απέδιδε κακούργημα στον κ. Καραμανλή για την σύμβαση 717, τι είπε η Νέα Δημοκρατία; Όχι στη διερεύνηση» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο MEGA.

