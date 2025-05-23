Καρατζαφέρης: Δεν μπορεί ο προδότης Σαμαράς να είναι σηματοδότης των εξελίξεων

Βέλη προς τον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, αποκαλώντας τον πρώην πρωθυπουργό «προδότη» και λέγοντας πως «δεν μπορεί να είναι σηματοδότης των πολιτικών εξελίξεων».

«Προτιμώ τον οποιοδήποτε άλλον παρά τον προδότη. Δεν μπορεί ο προδότης να επιβραβεύεται κάθε φορά, έχει τρεις φορές προδώσει τη ΝΔ. Την πρόδωσε το ’93, την πρόδωσε το ’95 και έκανε το ’96... Δεν μπορεί ο προδότης να είναι σηματοδότης των σημερινών εξελίξεων», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1.

Παράλληλα, περιέγραψε το σημερινό πολιτικό προσωπικό ως «κλαμπ νάνων», αναδεικνύοντας την ανάγκη για πολιτικούς με όραμα και κύρος, ενώ έκανε λόγο για «ωρίμανση» του Κυριάκου Βελόπουλου.

Αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως: «Με τις κραυγές έχει καπαρώσει έναν ρόλο και δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τον οποιοδήποτε άλλο να πάει να γίνει φωτοκόπια του λεξιλογίου της. Βλέπω μια σοβαρότητα, βλέπω μια απόκρουση χυδαιότητας αυτό είναι ένα θετικό σημείο το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρό για την επόμενη μέρα».

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη σχολίασε πως: «Δεν θα αντέξει μέχρι τις εκλογές δηλαδή πιέζεται πάρα πολύ από τις δημοσκοπήσεις, από την κοινωνία. Δεν μπόρεσε να τραβήξει. Όταν ο ίδιος βρίσκεται κάτω από τα ποσοστά του κόμματός του αυτός δεν μπορεί να είναι ηγέτης».

Ερωτηθείς για το ποιες πιστεύει πως είναι οι πιθανότητες για αυτοδυναμία της ΝΔ, στις επόμενες εκλογές απάντησε:

«Πάλι το ίδιο θα έχουμε, δεν ξέρω αν θα είναι 40 ή προς τα κάτω, εμένα δεν θα με εκπλήξει να είναι και προς τα πάνω γιατί κάνουν μια μονοθεματική αντιπολίτευση τα Τέμπη. Δεν ξέρουν ότι το πολύ κουράζει. Το μονοθεματικό δεν θα πείσει βέβαια θα φροντίσουν με κάποια τερτίπια να το κρατήσουν ανοιχτό μέχρι τότε αλλά ότι και να κάνουμε μερικά πράγματα «σκουριάζουν» στην μνήμη του κόσμου. Ας αφήσουμε τον φυσικό δικαστή να αποφασίσει.

Ο Μητσοτάκης έχει ξεφύγει πολύ. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης θα είχε αυτή την εικόνα προς τα έξω αν αντίπαλός του ήταν ο πατέρας του ή ο Παπανδρέου. Όλοι τους συνθέτουν ένα κλαμπ νάνων, αυτό στην πολιτική έχει κόστος.

Πιστεύω ότι η υπεροχή του Μητσοτάκη σε διεθνή θέματα, σε ευρωπαϊκά θέματα, σε θέματα εθνικής άμυνας, σε θέματα οικονομίας, όλα αυτά, δεν μπορούν να τα προλάβουν, δεν μπορούν να τα φτάσουν. Αν αύριο το πρωί ο Μητσοτάκης ερωτευτεί και φύγει και πάει στις Μπαχάμες ποιος; Να μου πεις κάποιος ποια είναι η εναλλακτική. Η ΝΔ μπορεί να έχει πολλούς "συνταγματάρχες", "ταγματάρχες"δεν βλέπω στρατηγό».



Πηγή: skai.gr

