Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο τη Δευτέρα 28 Απριλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της δραστικής αναβάθμισης του ΟΣΕ, τονίζοντας ότι η διαδικασία αυτή, αν και είχε ξεκινήσει καιρό πριν, επιταχύνεται με συγκεκριμένα βήματα.

«Η αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας του ΟΣΕ αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την κυβέρνηση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μέσα στη μέρα θα ανακοινωθούν τα έργα για την αποκατάσταση των ζημιών στη Θεσσαλία, με στόχο την ολοκλήρωσή τους σε 15 μήνες. «Με το πέρας αυτού του χρονοδιαγράμματος, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας θα διαθέτει όχι μόνο σύστημα τηλεδιοίκησης, αλλά και σύστημα αυτόματης πέδησης, βελτιώνοντας δραματικά την ασφάλεια των επιβατών».

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης την πλήρη εφαρμογή του συστήματος ETCS στις αμαξοστοιχίες που ταξιδεύουν στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή από τον Σεπτέμβριο, ενώ επεσήμανε τη δημιουργία του Ενιαίου Κέντρου Εποπτείας, που θα παρακολουθεί με ακρίβεια τους συρμούς και θα παρέχει ανοιχτή πληροφορία στους πολίτες μέσω της νέας πλατφόρμας railway.gov.gr.

«Με αυτές τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις επιδιώκεται η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και η μετάβαση του ΟΣΕ σε μια νέα εποχή με αυστηρότερους ελέγχους και καλύτερη διοίκηση. Στόχος είναι ο ΟΣΕ να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΔΕΗ, η οποία αναγεννήθηκε από τις στάχτες της και σήμερα αποτελεί πρωταγωνιστή στον ενεργειακό τομέα».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να απαντηθεί το συλλογικό πένθος των πολιτών με συγκεκριμένα αποτελέσματα, ενώ δήλωσε ότι η πολιτεία έχει τη δύναμη να αναστρέψει την κατάσταση και να οδηγήσει τον ΟΣΕ σε μια νέα πορεία, βάζοντας τέλος σε παλαιές πρακτικές δεκαετιών που έβλαψαν την κοινωνία.

Δείτε φωτογραφίες από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου:

Πηγή: skai.gr

