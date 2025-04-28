Επίκαιρη ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την «Ομάδα Αλήθειας» καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Γιώργος Καραμέρος.
Ειδικότερα ανέφερε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει σήμερα επίκαιρη ερώτηση στην κυβέρνηση, για την παραβίαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων από τη ΝΔ, με αφορμή το σκάνδαλο Ομάδα Αλήθειας, εταιρείες τύπου blue skies με τριγωνικές συναλλαγές και εικονικές συμβάσεις. Ένα σκάνδαλο οικονομικό με απευθείας αναθέσεις από το Δημόσιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ που επέστρεφαν και επιστρέφουν με τη μορφή παροχής υπηρεσιών στη ΝΔ».
Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γ. Καραμέρου, για την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης περί παραβίασης από τη ΝΔ του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, με αφορμή το σκάνδαλο “Ομάδα Αλήθειας” - https://t.co/DB1nVQ4c36@karameros pic.twitter.com/1eJs8cIj3Q— ΣΥΡΙΖΑ (@syriza_gr) April 28, 2025
