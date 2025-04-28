Λογαριασμός
Επίκαιρη ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την «Ομάδα Αλήθειας» - Καταγγέλλει τη ΝΔ για παραβίαση του νόμου περί χρηματοδότησης κομμάτων

«Ένα σκάνδαλο οικονομικό με απευθείας αναθέσεις από το Δημόσιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ που επέστρεφαν και επιστρέφουν με τη μορφή παροχής υπηρεσιών στη ΝΔ»

ΣΥΡΙΖΑ

Επίκαιρη ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την «Ομάδα Αλήθειας» καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Γιώργος Καραμέρος.

Ειδικότερα ανέφερε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει σήμερα επίκαιρη ερώτηση στην κυβέρνηση, για την παραβίαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων από τη ΝΔ, με αφορμή το σκάνδαλο Ομάδα Αλήθειας, εταιρείες τύπου blue skies με τριγωνικές συναλλαγές και εικονικές συμβάσεις. Ένα σκάνδαλο οικονομικό με απευθείας αναθέσεις από το Δημόσιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ που επέστρεφαν και επιστρέφουν με τη μορφή παροχής υπηρεσιών στη ΝΔ».

