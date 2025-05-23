ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο καθρέφτης της διαφθοράς της ΝΔ

«Την ώρα που η χώρα μας διασύρεται, ο ελληνικός λαός πληρώνει ήδη από τους φόρους του πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ για το καραμπινάτο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο αγροτικός κόσμος ανησυχεί για την ομαλή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, δημοσίως γινόμαστε μάρτυρες του θεάτρου του παραλόγου», αναφέρει σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Ειδικότερα αναφέρει ότι «ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ζητεί την παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα, που ο ίδιος διόρισε τον Ιανουάριο, για τις επιθετικές δηλώσεις του κατά του Ευρωπαίου εισαγγελέα, αλλά εκείνος αρνείται».

Προσθέτει ότι «ως σήμερα πρωθυπουργός και υπουργός δεν έχουν αρθρώσει λέξη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που από την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ φτάνει ως τις μέρες της Νέας Δημοκρατίας το 2022» και θέτει τα εξής ερωτήματα: «Έχουν ευθύνες οι προκάτοχοι σας, κ. Τσιάρα; Ποιες είναι; Πώς εξηγείται ότι το χρονικό διάστημα 2019-2022 υπάρχει ραγδαία καταγραφή νέων δικαιούχων και οι επιδοτήσεις εκτινάχθηκαν;».

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο καθρέφτης της διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.