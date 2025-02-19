ΣΥΡΙΖΑ: Ο απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός ευθυγραμμίστηκε με τους ακροδεξιούς υπουργούς

Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στα όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Thessaloniki Summit 2025, επισημαίνοντας ότι ευθυγραμμίστηκε με τους ακροδεξιούς υπουργούς ερμηνεύοντας το μονόπρακτο της αυτοθυματοποίησης.

«Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη επιτιθέμενος στην κοινωνία και τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ για το έγκλημα των Τεμπών. Αμετανόητος και σε γραμμή Βορίδη – Γεωργιάδη παράστησε το θύμα ενώ είναι θύτης της συγκάλυψης και της υποβάθμισης του κράτους δικαίου στη χώρα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα και συνεχίζει:

«Η κυβέρνηση ΝΔ Μητσοτάκη είχε έγγραφες προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν έκανε τίποτα. Η κυβέρνηση ΝΔ Μητσοτάκη γνώριζε για την κατεστραμμένη τηλεδιοίκηση και δεν έκανε τίποτα. Η κυβέρνηση ΝΔ Μητσοτάκη έδωσε επιχειρησιακές οδηγίες για να αλλοιωθεί ο χώρος του εγκλήματος. Η κυβέρνηση ΝΔ Μητσοτάκη έκοψε κρίσιμους μάρτυρες από την Εξεταστική Επιτροπή.

Ο ίδιος συμπεριέλαβε και πάλι τον υπουργό των Τεμπών κ. Καραμανλή στις λίστες των εκλογών για να κρατήσει το «κάστρο». Ο ίδιος απεφάνθη ότι η Εξεταστική Επιτροπή που έστησε δεν ήταν «η καλύτερη στιγμή του κοινοβουλίου» ωστόσο υπουργοποίησε οκτώ από τα μέλη της».

Στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για εγκληματικές πολιτικές ευθύνες και τόνισε ότι θα φροντίσει να λογοδοτήσει και στη Βουλή και στον λαό:

«Αφήστε το μονόπρακτο, δεν είστε θύμα κ. Μητσοτάκη που παριστάνετε ότι δήθεν κάποιος σας αποκάλεσε «δολοφόνο». Εσείς και η κυβέρνηση σας βαρύνεστε από εγκληματικές πολιτικές ευθύνες και ενδεχόμενα αδικήματα που θα διερευνηθούν στην πρώτη από τις Προανακριτικές Επιτροπές. Θα φροντίσουμε να λογοδοτήσετε και στη Βουλή και τον Λαό.

Στάση πρώτη η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή που έχει αιτηθεί εδώ και 23 ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε ακόμη 7 ημέρες για να την προγραμματίσετε. Αν δεν το κάνετε θα καταπατήσετε, με την ανοχή του νεοεκλεγέντος Προέδρου, τον κανονισμό της Βουλής και θα αποδείξετε την εκτίμηση μας πως βρίσκεστε σε πανικό».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.