Αλ. Χαρίτσης στη Βουλή: «Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να απολογηθεί»

Την ανάγκη να έρθει ο πρωθυπουργός στη Βουλή προκειμένου «να απαντήσει στην αντιπολίτευση» και να σταματήσει να επιδίδεται σε «επικοινωνιακή διαχείριση» της κατάστασης υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας με αφορμή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

«Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να απολογηθεί. Για το έγκλημα των Τεμπών. Για τη λοιδορία των συγγενών. Για την πολιτική της συγκάλυψης», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη συνέντευξη του πρωθυπουργού, στην οποία εξέφρασε την ανησυχία του ότι οδηγούμαστε σε «ζούγκλα», ο Αλ. Χαρίτσης, είπε: «Εσείς τη φτιάχνετε τη ζούγκλα, εσείς χαϊδεύετε το ακροδεξιό σας ακροατήριο και τρέφετε το τέρας. Και τώρα που το τέρας αυτονομείται, σας έπιασε ο πόνος».

«Ήρθε η ώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη να λογοδοτήσει για τη συγκάλυψη, αλλά και για το χάλι στον σιδηρόδρομο», συνέχισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς .

Όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, επέρριψε στην ΕΕ «τεράστια ευθύνη», σημειώνοντας πως «δεν είναι άμοιρη ευθυνών, ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φυσικά». Στο πλαίσιο αυτό, σχολίασε με καυστικό τρόπο την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από την άτυπη σύνοδο στο Παρίσι, ενώ διερωτήθηκε «τι γίνεται τελικά με τους πυραύλους Meteor και την Τουρκία».

«Θέλουμε την Αριστερά πρωταγωνίστρια των πολιτικών εξελίξεων. Για πραγματική, κοινωνική, αλλαγή του σημερινού άδικου συστήματος. Για μια Δημοκρατία που πείθει τους πολίτες ότι αξίζει να την υπερασπιστούν. Για μια χώρα που θα αναπνέει ελεύθερα. Οξυγόνο παντού. Στις 28 Φεβρουαρίου το δίκιο θα γράψει ιστορία. Και εκεί θα μετρηθούμε όλοι και όλες», κατέληξε ο Αλ. Χαρίτσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

