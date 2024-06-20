Κασσελάκης: Ο Κυρ. Μητσοτάκης δίνει ένα ακόμη pass, αυτή τη φορά ως επίδομα στους συνταξιούχους

«Ο Κυριάκο Μητσοτάκης επέλεξε να φορολογήσει τα κέρδη των διυλιστηρίων για να δώσει ακόμα ένα pass, αυτή τη φορά ως επίδομα στους συνταξιούχους» σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης αναφερόμενος στην εξαγγελία για έκτακτη εισφορά 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων που θα δοθούν σε συνταξιούχους οι οποίοι δεν είδαν αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς.

Στη δήλωσή του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Όταν προεκλογικά καταθέταμε πρόταση για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών, των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και των διυλιστηρίων, η κυβέρνηση και «κυβερνητικά» ΜΜΕ μάς λοιδορούσαν για λεφτόδεντρα. Σήμερα πανηγυρίζουν.

Εμείς όμως, καταθέσαμε αυτή την πρόταση για την άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας με άμεση κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο επίπεδο που προτείνει η Ε.Ε. Μέτρα που ανακουφίζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Κ. Μητσοτάκης επέλεξε να φορολογήσει τα κέρδη των διυλιστηρίων για να δώσει ακόμα ένα pass, αυτή τη φορά ως επίδομα στους συνταξιούχους. Για ακόμη μια φορά αφήνει το πρωθυπουργικό κοστούμι των λεφτόδεντρων του κ. Γκρίνμπεργκ και ντύνεται κομματάρχης της Δεξιάς του '50».

Πηγή: skai.gr

