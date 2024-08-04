Συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια έδωσε με ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Άρχοντας των κρίκων το έκανε ξανά! Ο συγκλονιστικός Λευτέρης Πετρούνιας είναι χάλκινος Ολυμπιονίκης. Γίνεται έτσι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος που κερδίζει τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο.

Θερμά συγχαρητήρια Λευτέρη. Μας κάνεις υπερήφανους. Σε ευχαριστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άρχοντας των κρίκων το έκανε ξανά! Ο συγκλονιστικός Λευτέρης Πετρούνιας είναι χάλκινος Ολυμπιονίκης. Γίνεται έτσι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος που κερδίζει τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο.



Θερμά συγχαρητήρια Λευτέρη. Μας κάνεις υπερήφανους. Σε ευχαριστούμε 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 4, 2024





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.