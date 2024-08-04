Λογαριασμός
Μητσοτάκης για Πετρούνια: Ο Άρχοντας των κρίκων το έκανε ξανά

«Θερμά συγχαρητήρια Λευτέρη. Μας κάνεις υπερήφανους. Σε ευχαριστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης

Συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια έδωσε με ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Άρχοντας των κρίκων το έκανε ξανά! Ο συγκλονιστικός Λευτέρης Πετρούνιας είναι χάλκινος Ολυμπιονίκης. Γίνεται έτσι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος που κερδίζει τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο.

Θερμά συγχαρητήρια Λευτέρη. Μας κάνεις υπερήφανους. Σε ευχαριστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.


 

Πηγή: skai.gr

