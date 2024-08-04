Κικίλιας- φωτιά στο Μαρκόπουλο: Tράκτορας πραγματοποίησε ρήψη και έσβησε την κύρια εστία

Λογαριασμός
Κικίλιας για φωτιά στο Μαρκόπουλο: Tράκτορας που ήταν σε περιπολία πραγματοποίησε χειρουργική ρήψη και έσβησε την κύρια εστία

O υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφιστά την προσοχή σε όλους, καθώς, όπως τονίζει, «με αυτήν την ξηρασία και τη ζέστη κάθε σπίθα μπορεί να γίνει πύρινο μέτωπο».

Βίντεο με τη στιγμή που «έμφορτος τράκτορας» πραγματοποιεί ρίψη «μόλις 20 μέτρα από το έδαφος» στην πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο, σβήνοντας την κύρια εστία, δημοσιεύει μέσω ανάρτησής του στο «X» ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Επιπλέον, ο υπουργός εφιστά την προσοχή σε όλους, καθώς, όπως τονίζει, «με αυτήν την ξηρασία και τη ζέστη κάθε σπίθα μπορεί να γίνει πύρινο μέτωπο».

Ειδικότερα, ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει: «Drone εντοπίζει σήμερα το πρωί επικίνδυνη σε εξέλιξη πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στο Μαρκόπουλο Αττικής. Άμεσα έμφορτος τράκτορας που ήταν σε περιπολία πραγματοποιεί χειρουργική ρίψη μόλις 20 μέτρα από το έδαφος, σβήνοντας την κύρια εστία. Μπράβο σε εναέριες και επίγειες δυνάμεις, και για μια ακόμη φορά: Προσοχή προς όλους γιατί με αυτήν τη ξηρασία και τη ζέστη κάθε σπίθα μπορεί να γίνει πύρινο μέτωπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Βασίλης Κικίλιας Κικίλιας Φωτιά Μαρκόπουλο
