Κικίλιας- φωτιά στο Μαρκόπουλο: Tράκτορας πραγματοποίησε ρήψη και έσβησε την κύρια εστία

Βίντεο με τη στιγμή που «έμφορτος τράκτορας» πραγματοποιεί ρίψη «μόλις 20 μέτρα από το έδαφος» στην πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο, σβήνοντας την κύρια εστία, δημοσιεύει μέσω ανάρτησής του στο «X» ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Επιπλέον, ο υπουργός εφιστά την προσοχή σε όλους, καθώς, όπως τονίζει, «με αυτήν την ξηρασία και τη ζέστη κάθε σπίθα μπορεί να γίνει πύρινο μέτωπο».

#Drone εντοπίζει σήμερα το πρωί επικίνδυνη σε εξέλιξη #πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στο #Μαρκόπουλο Αττικής. Άμεσα έμφορτος τράκτορας που ήταν σε περιπολία πραγματοποιεί χειρουργική ρίψη μόλις 20 μέτρα από το έδαφος, σβήνοντας την κύρια εστία. Μπράβο σε εναέριες και επίγειες… pic.twitter.com/NHkzqD91kO August 4, 2024

Ειδικότερα, ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει: «Drone εντοπίζει σήμερα το πρωί επικίνδυνη σε εξέλιξη πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στο Μαρκόπουλο Αττικής. Άμεσα έμφορτος τράκτορας που ήταν σε περιπολία πραγματοποιεί χειρουργική ρίψη μόλις 20 μέτρα από το έδαφος, σβήνοντας την κύρια εστία. Μπράβο σε εναέριες και επίγειες δυνάμεις, και για μια ακόμη φορά: Προσοχή προς όλους γιατί με αυτήν τη ξηρασία και τη ζέστη κάθε σπίθα μπορεί να γίνει πύρινο μέτωπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

