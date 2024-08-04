«Στο καθιερωμένο κυριακάτικο κατεβατό του -ανασκόπηση της εβδομάδας- ο πρωθυπουργός ξεχνάει τέσσερις λέξεις: ΕΥΠ, Predator, Άρειος Πάγος», σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «αν όντως θεωρούσε δικαίωση το πόρισμα του Αρείου Πάγου (όπως ο ανιψιός Δημητριάδης και ο παραγιός Άδωνις), θα πανηγύριζε για την "απόδοση δικαιοσύνης". Εκείνος όμως αποσιωπά το θέμα. Γιατί άραγε;». «Μα επειδή εκείνος ξέρει ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο κουκούλωμα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Και δεν θέλει να το υπενθυμίσει ή να το "ξυπνήσει" στις συνειδήσεις των πολιτών», προσθέτει.

Ο κ. Κασσελάκης τονίζει ότι «όποιος έχει τα αυτιά ορθάνοιχτα στις παρακολουθήσεις, ξέρει να κλείνει τα μάτια στη συγκάλυψή τους» και καταλήγει: «Mission accomplished. Επόμενη αποστολή: δικαστική συγκάλυψη Τεμπών. Ελλάδα 2.0».

Αν όντως θεωρούσε δικαίωση το πόρισμα του Αρείου Πάγου (όπως ο ανιψιός Δημητριάδης και ο παραγιός Άδωνις), θα πανηγύριζε για την «απόδοση…

«Πρωτοφανής επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών»

Παράλληλα, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Το Βήμα», ο Στέφανος Κασσελάκης κάνει λόγο για «πρωτοφανή επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το επιχείρημα με το οποίο η «απομονωμένη» πλειοψηφία της ΝΔ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καταψήφισε μόνη της το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, του αντιεισαγγελέα, Αχιλλέα Ζήση, καθώς και τη διαβίβαση του εισαγγελικού πορίσματος για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ήταν ότι η Βουλή δεν μπορεί να καλέσει και να ελέγξει δικαστικούς λειτουργούς. Ο κ. Κασσελάκης σημειώνει ότι «το 2016 η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει σε ακρόαση την τότε εισαγγελέα Εφετών, κα. Γεωργία Τσατάνη, προκειμένου αυτή να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τις καταγγελίες της σε βάρος του τότε αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου». «Άλλα έλεγε και έπραττε η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση, όταν η υπόθεση στρεφόταν κατά υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, και άλλα λέει και πράττει σήμερα που το μέγα σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ακουμπά τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, ως πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ», σχολιάζει.

«Η ΝΔ έβαλε, λοιπόν, και την κοινοβουλευτική της σφραγίδα στην πρωτοφανή επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών. Μια υποκριτική και επικίνδυνη στάση για τη δημοκρατία, αφού το σκάνδαλο αυτό ακουμπά στον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και προσθέτει: «Επί κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, η Ελλάδα απομακρύνεται δραματικά από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, διαγκωνιζόμενη με την Ουγγαρία του ακροδεξιού Όρμπαν για τις περισσότερες παραβιάσεις των κανόνων του κράτους δικαίου, τις απόπειρες χειραγώγησης της δικαιοσύνης και την εκτενή ατιμωρησία και προστασία των πρωταγωνιστών σε μεγάλα σκάνδαλα».

Ο κ. Κασσελάκης επισημαίνει ότι «εμείς θα συνεχίσουμε αταλάντευτα τον αγώνα υπεράσπισης της Δημοκρατίας, του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου στη Βουλή και την κοινωνία. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τον συντονισμό των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να μην περάσει η συγκάλυψη ούτε του σκανδάλου των παρακολουθήσεων ούτε των κυβερνητικών ευθυνών για το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη». Όπως υπογραμμίζει, «δεν είναι αντιπολιτευτική εμμονή μας αυτός ο αγώνας ούτε μια εκ προοιμίου χαμένη μάχη για την τιμή των όπλων», αλλά «χρέος μας προς τον ελληνικό λαό και το Σύνταγμα της χώρας, να παλέψουμε, για να επουλώσουμε τις πληγές που προκαλεί βάναυσα το παλαιό πολιτικό κατεστημένο της Δεξιάς στο σώμα της Ελληνικής Δημοκρατίας και να χτίσουμε μαζί με την κοινωνική πλειοψηφία μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Ελλάδα, της οποίας οι πολίτες θα εμπιστευτούν ξανά τους θεσμούς ενός δίκαιου και διαφανούς κράτους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

