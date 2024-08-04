Δένδιας: Ο ΥΕΘΑ για τη σημερινή επέτειο καθιέρωσης του Εθνικού Ύμνου

«"Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά...." 159 χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού " Ύμνος εις την Ελευθερίαν" ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδος, σε μελοποίηση του Νικολάου Μάντζαρου. Κάθε ανάκρουση του μας προκαλεί συγκίνηση και υπερηφάνεια», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή επέτειο καθιέρωσης του Εθνικού Ύμνου.
159 χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδος, σε μελοποίηση του Νικολάου Μάντζαρου. Κάθε ανάκρουσή του μας προκαλεί συγκίνηση και…
