Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το μήνυμα του Δένδια για τη σημερινή επέτειο καθιέρωσης του Εθνικού Ύμνου

«Κάθε ανάκρουση του μας προκαλεί συγκίνηση και υπερηφάνεια», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 

Δένδιας: Ο ΥΕΘΑ για τη σημερινή επέτειο καθιέρωσης του Εθνικού Ύμνου

«"Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά...." 159 χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού " Ύμνος εις την Ελευθερίαν" ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδος, σε μελοποίηση του Νικολάου Μάντζαρου. Κάθε ανάκρουση του μας προκαλεί συγκίνηση και υπερηφάνεια», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή επέτειο καθιέρωσης του Εθνικού Ύμνου.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας ΥΠΕΘΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark