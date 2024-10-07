Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων, υπουργών και βουλευτών πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου της Κ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου της Βουλής των Ελλήνων.

Ο αγιασμός τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και από μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου «καλή δύναμη, υγεία, καλή εργασία προς την πορεία όλων μας. Πορεία δυνατή, πορεία αγάπης και κυρίως πορεία ελπίδας».

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, νωρίτερα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ανέγνωσε στο Σώμα το Προεδρικό Διάταγμα της λήξης των εργασιών της Α' Συνόδου.

Στην τελετή του αγιασμού παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητοστάκης, οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Νίκος Παππάς (ΣΥΡΙΖΑ), Νίκος Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ), Αλέξης Χαρίτσης (Νέα Αριστερά), Δημήτρης Νατσιός («Νίκη»), Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πλεύση Ελευθερίας), Βασίλης Στίγκας («Σπαρτιάτες»).

Στα υπουργικά έδρανα παρόντες ήταν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη, θα ακολουθήσει η αναλογική εκλογή κοσμητόρων και γραμματέων, όπως ορίζουν τα άρθρα 6 και 8 του Κανονισμού της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.