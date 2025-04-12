Λογαριασμός
Μητσοτάκης στο TikTok για το ψηφιακό φροντιστήριο: Σχεδόν 49.000 μαθητές παρακολουθούν μαθήματα

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αφορά κάθε μαθητή ο οποίος θέλει να δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις και διδάσκεται ύλη για 45 εξεταζόμενα μαθήματα και για τα ειδικά μαθήματα

Ανάρτηση στο TikTok έκανε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με θέμα το ψηφιακό φροντιστήριο.

Όπως τονίζει στο βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ψηφιακό φροντιστήριο το παρακολουθούν ήδη 49.000 μαθητές και είναι εντελώς δωρεάν.

Επίσης, αφορά, κάθε μαθητή ο οποίος θέλει να δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις και διδάσκεται ύλη για 45 εξεταζόμενα μαθήματα και για τα ειδικά μαθήματα.

