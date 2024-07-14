Λογαριασμός
Μητσοτάκης για απόπειρα κατά Τραμπ: Απαράδεκτη η πολιτική βία

Ο κ. Μητσοτάκης εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ

Τραμπ

Τον αποτροπιασμό του για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Αποτροπιασμένοι από την επίθεση στον πρώην πρόεδρο Τραμπ. Η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές κοινωνίες μας. Του ευχόμαστε πλήρη και γρήγορη ανάρρωση. Εκφράζουμε επίσης τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των παριστάμενων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στην επίθεση» έγραψε ο πρωθυπουργός.


 

TAGS: απόπειρα κατά Τραμπ Κυριάκος Μητσοτάκης
