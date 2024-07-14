Μητσοτάκης για απόπειρα κατά Τραμπ: Απαράδεκτη η πολιτική βία

Τον αποτροπιασμό του για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Αποτροπιασμένοι από την επίθεση στον πρώην πρόεδρο Τραμπ. Η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές κοινωνίες μας. Του ευχόμαστε πλήρη και γρήγορη ανάρρωση. Εκφράζουμε επίσης τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των παριστάμενων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στην επίθεση» έγραψε ο πρωθυπουργός.
Appalled by the attack on former President Trump. Political violence is unacceptable in our democratic societies. Wishing him a full and swift recovery. We also extend our heartfelt sympathies to the families of the bystanders who lost their lives or were injured in the attack.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 14, 2024
