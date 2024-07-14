Μαρινάκης: Το «σκάνδαλο Novartis» ήταν μια ενορχηστρωμένη, αλλά κακοστημένη σκεωρία που κατέρρευσε με πάταγο

Αντιδράσεις προκαλεί δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος», σύμφωνα με το οποίο οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis μοιράστηκαν 56 εκατ ευρώ.

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρει ότι «επιβεβαιώνει πανηγυρικά όσα υποστηρίζαμε από την πρώτη στιγμή. Ότι το 'σκάνδαλο Novartis' ήταν μια ενορχηστρωμένη αλλά πολύ κακοστημένη σκευωρία που κατέρρευσε με πάταγο, με στόχο την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι προστατευόμενοι, από τις κουκούλες, μάρτυρες, εκείνοι οι 'αθώοι άνθρωποι που δεν άντεχαν να βλέπουν το άδικο', πληρώθηκαν αδρά για τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας 26 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 30 εκατομμύρια ο δικηγόρος τους, με τους φόρους, μάλιστα, πληρωμένους.

Έξι χρόνια μετά τη μνημειώδη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και αμετάκλητα καταδικασμένου από τη Δικαιοσύνη Δημήτρη Παπαγγελόπουλου- έξω μάλιστα από το Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο λειτουργούσε παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως ομολογούν πλέον πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, - ότι η υπόθεση Novartis ήταν το 'μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους', αποδεικνύεται ότι είχε δίκιο. Μόνο που ήταν από την ανάποδη: Η σκευωρία εναντίον πολιτικών προσώπων που «κρέμασε στα μανταλάκια» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τους έσυρε σε προανακριτική, με κατάληξη την κατάρρευση της σκευωρίας.



Χάρη στο νέο νομικό πλαίσιο που θέσπισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν πλέον τα κατάλληλα εργαλεία, αν το κρίνει η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, για να χυθεί άπλετο φως. Tώρα η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει - με βάση και τα νέα δεδομένα - αν θα βγουν οι κουκούλες από τους προστατευόμενους μάρτυρες των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για να δώσουν και εκείνοι εξηγήσεις για τα έργα και τις ημέρες τους αλλά και τους καθοδηγητές τους».

