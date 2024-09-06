Μητσοτάκης για αντιπυρική περίοδο: Φέτος έγινε μία πολύ σοβαρή προσπάθεια

Τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην αντιπυρική περίοδο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλονίκη.

"Βρισκόμαστε εδώ για να σας πω προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις μάχες που δώσατε στο πεδίο, έως σήμερα, στο πιο θερμό καλοκαίρι το οποίο έχει καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια με την Κλιματική Κρίση πια να είναι παρούσα, με πολύ περισσότερες φωτιές από πέρυσι", είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: "Φέτος έγινε μία πολύ σοβαρή προσπάθεια. Μέχρι σήμερα ο μέσος όρος των καμένων στρεμμάτων, παρότι είχαμε πολύ περισσότερες πυρκαγιές και πολύ χειρότερες συνθήκες, είναι σχεδόν 30% μικρότερος από το μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Θα προχωρήσουμε μαζί δυνατά, θα κάνουμε τον απολογισμό στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου, θα μάθουμε και από τα λάθη μας, γιατί κάθε χρονιά πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και αυτό οφείλεται σε εσάς.

Ο πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά στους εθελοντές και εξήρε το έργο τους.

Μαζί με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτισε αρκετούς από τους παρευρισκόμενους και συνομίλησε μαζί τους.

Πηγή: skai.gr

