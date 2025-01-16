Ξεκίνησε από χθες η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει - μεταξύ άλλων - ότι έχουν γίνει πάνω από 10.000 αιτήσεις σε λίγες ώρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» περισσότεροι από 7.500 συμπολίτες μας έχουν μπει στο νέο τους σπίτι και συνολικά 9.000 έχουν υπαχθεί ήδη στο πρόγραμμα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που με τη δεύτερη φάση του προγράμματος θα δώσουμε τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Οι αιτήσεις για το «Σπίτι μου ΙΙ» άνοιξαν χθες και έχουν ήδη γίνει πάνω από 10.000 αιτήσεις μέσα σε λίγες ώρες στην σχετική πλατφόρμα μέσω του gov.gr. Η ανταπόκριση δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία για την κοινωνία μας.

Σχεδιάσαμε τη δεύτερη φάση του προγράμματος έτσι, ώστε να γίνει ακόμα πιο δίκαιο και προσιτό. Το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 50 έτη, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια αναπροσαρμόζονται ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ίσως αποκλείστηκαν στην πρώτη φάση να ενταχθούν. Με αυτόν τον τρόπο, 20.000 συμπολίτες μας θα μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, με δόση δανείου που συχνά είναι μικρότερη από το ενοίκιο που θα πλήρωναν για αντίστοιχη κατοικία.

Το «Σπίτι μου ΙΙ», όπως και το άλλο πρόγραμμα άτοκων δανείων, ύψους 400 εκ. ευρώ, για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν. Και ναι, ξέρουμε ότι από μόνο του δεν λύνει οριστικά το πολυδιάστατο ζήτημα της στέγασης, γι’ αυτό και έχουμε αναπτύξει ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών με πάνω από 40 δράσεις άνω των 6,5 δισ. ευρώ. Όμως είμαστε υπερήφανοι που το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήδη προσφέρει μια ανάσα σε χιλιάδες συμπολίτες μας, βοηθώντας τους να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε έτσι ώστε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Για μια Ελλάδα που προσφέρει ευκαιρίες και φροντίζει για το μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.