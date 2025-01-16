Παραιτείται σήμερα από πρόεδρος της Βουλής ο Κώστας Τασούλας

Του Γιάννη Ανυφαντή

Παραιτείται σήμερα από βουλευτής και Πρόεδρος της Βουλής ο Κωνσταντίνος Τασούλας, όπως ανακοίνωσε ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων πριν από λίγο.

«Το κουβέντιασα και αποφάσισα ότι είναι καλό να παραιτηθώ από Πρόεδρος της Βουλής και από βουλευτής, ώστε να δρομολογηθεί νωρίτερα, την προσεχή Τέταρτη η ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Βουλής» είπε μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Κωνσταντίνος Τασούλας, κάνοντας λόγο για απαραίτητο θεσμικό τακτ.

Μέχρι και την προσεχή Τετάρτη, χρέη Προέδρου της Βουλής θα εκτελεί ο Α' αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ σήμερα θα προεδρεύσει στην Ολομέλεια ο κ. Γεωργαντάς.

Η παραίτηση του κ. Τασούλα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα στην Ολομέλεια εντός της ημέρας, ενώ τη βουλευτική του έδρα στον νομό Ιωαννίνων θα αναλάβει ο πρώτος επιλαχών, Γιώργος Αμυράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.