Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για τα θέματα του υπουργείου τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που σχεδιάζονται αλλά και για την πορεία των έργων που ήδη υλοποιούνται. Η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη, διήρκεσε για μια ώρα.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι με την ηγεσία του υπουργείου έκαναν μια συνολική επισκόπηση της σημαντικής δουλειάς που έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο και των έργων που δρομολογούνται στο αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως είπε, αρχίζει να αποτυπώνεται στους δείκτες αξιολόγησης της ΕΕ η πολύ σημαντική ψηφιακή πρόοδος την οποία και οι πολίτες διαπιστώνουν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τόνισε ότι αυτό είναι κάτι που δίνει χαρά στην κυβέρνηση αλλά υπογραμμίζει και την ανάγκη να προχωρήσει πιο γρήγορα και με τη χρήση της τεχνολογίας να διευκολύνεται περισσότερο η καθημερινότητα των πολιτών μέσα από πολλές καινούργιες υπηρεσίες που προστίθενται στο gov.gr. Επίσης να βελτιωθεί η παραγωγικότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Όπως είπε η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων, αλλά αναδεικνύει και την πρόκληση να χρησιμοποιείται η τεχνολογία με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόσθεσε ότι πολύ γρήγορα θα τεθεί σε εφαρμογή το AI Act σε επίπεδο ΕΕ."Σκοπός μας όπως τόνισε είναι να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από την Ευρώπη ώστε να μετατρέψουμε την οπισθοδρόμησή μας στα θέματα τεχνολογίας σε ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα".

Έκανε στη συνέχεια δύο ειδικές αναφορές σε δύο δράσεις του υπουργείου. Η μία αφορά την πολιτική μας στο διάστημα, και την πληροφορία που θα μπορούμε να έχουμε από τους μικροδορυφόρους που θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή τα επόμενα δύο χρόνια. Επί τη ευκαιρία αναφέρθηκε στην επιτυχία του mycoast, αλλά τόνισε ότι η επιτήρηση θα μπορεί να γίνεται και μέσα από δορυφορικές εικόνες.

Συνεχάρη επίσης τον υπουργό για το κτηματολόγιο και τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί. Μέχρι το τέλος του 2025 το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι μία πραγματικότητα, και στάθηκε στην τεράστια αναπτυξιακή σημασία αυτού του έργου αλλά και στην ασφάλεια που προσφέρει ειδικά σε θέματα ασφάλειας δικαίου, μια εκκρεμότητα που ερχόταν από το παρελθόν και με πολλή προσπάθεια ολοκληρώνεται.

Επεσήμανε τη βοήθεια από επιστήμονες του εξωτερικού που μετέχουν στην επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη. «Η χώρα μας θέλει να είναι πρωταγωνίστρια και στις υποδομές οι οποίες σχετίζονται με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Ένας από τους υπερυπολογιστές της ΕΕ θα κατασκευαστεί στη χώρα μας, και αυτό μας δίνει πολλές υπολογιστικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και ένα νέο δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας».

Ειδική αναφορά έκανε στην εφαρμογή wallet και ευχήθηκε στην ηγεσία του υπουργείου να συνεχίσει τη σημαντική της δουλειά για να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του κράτους.

Πηγή: skai.gr

