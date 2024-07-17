Δένδια προς Άγκυρα: Λυπούμαστε που παραλείψαμε να «ευχαριστήσουμε» τις δυνάμεις εισβολής και κατοχής

Δηκτική ήταν η απάντηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας που κατηγορεί τον Νίκο Δένδια πως υπονομεύει τις κοινές θέσεις που εκφράζουν το τελευταίο διάστημα οι Μητσοτάκης και Ερντογάν.

Στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο, κάνει λόγο για «χαμηλού επιπέδου, ψεύδη και συκοφαντική δήλωση του Έλληνα υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, με στόχο τους Τουρκοκύπριους και τον ηρωικό τουρκικό στρατό».

Με δηκτικό ύφος το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναφέρει ότι «λυπούμαστε ειλικρινώς που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, παρέλειψε να «ευχαριστήσει» τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής και κατοχής για τις «υπηρεσίες» τους στην προάσπιση των Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη Δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.