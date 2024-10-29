Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενόψει της επίσκεψης του κ. Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο και της συνάντησής του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Joe Biden.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνησαν να συναντηθούν την Πέμπτη στην Αθήνα, κατά την εκ των προτέρων προγραμματισμένη έλευση του κ. Χριστοδουλίδη.
