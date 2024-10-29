Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη ενόψει της επίσκεψης του Κύπριου προέδρου στην Ουάσιγκτον

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενόψει της επίσκεψης του κ. Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο και της συνάντησής του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενόψει της επίσκεψης του κ. Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο και της συνάντησής του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Joe Biden.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνησαν να συναντηθούν την Πέμπτη στην Αθήνα, κατά την εκ των προτέρων προγραμματισμένη έλευση του κ. Χριστοδουλίδη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

