Μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα Τρίτη το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ένα κρίσιμο υπουργείο στον απόηχο της υπόθεσης των Τεμπών και της απαίτησης των πολιτών για ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί για τις προτεραιότητες του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου στο τέλος της σύσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο ΟΣΕ αντιμετωπίζεται πλέον ως «ειδικό project» από την κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι θα απαιτηθούν γενναίες και γρήγορες παρεμβάσεις αλλά και συγκρούσεις με νοοτροπίες και πρακτικές βαθέος κράτους. Άλλωστε, οι μεταφορές αποτελούν έναν τομέα για τον οποίο οι πολίτες δηλώνουν ανησυχία, αγωνία και ανασφάλεια και εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Στόχος είναι να σταλεί το μήνυμα ότι άμεσα δρομολογούνται παρεμβάσεις και έργα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών και των δικτύων.

Επόμενοι σταθμοί του κ. Μητσοτάκη τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αύριο Τετάρτη. Η επιλογή του σχετίζεται με τις πρόσφατες εξαγγελίες για συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης αλλά και με την παρότρυνση προς τους υπουργούς της κυβέρνησης να συγκρουστούν με το «βαθύ κράτος» και την αναφορά σε «σάρωμα» κάθε αντίστασης που έρχεται από χθες, όπως είπε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

