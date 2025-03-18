Poll του skai.gr για τον ανασχηματισμό: Πώς κρίνουν οι πολίτες τις αλλαγές στην κυβέρνηση

«Απαραίτητες και προς τη σωστή κατεύθυνση» κρίνουν οι πολίτες τις αλλαγές στην κυβέρνηση σε ποσοστό 29,39%, στο poll του skai.gr που διενεργήθηκε μετά τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον ανασχηματισμό και πριν από την ορκωμοσία αλλά και την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη.

Η δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση, που έχει μικρή διαφορά από την πρώτη, σε ποσοστό 29,23% ήταν πως «πρόκειται για ανακύκλωση προσώπων».

Ενώ το 18,39% κρίνει πως οι αλλαγές στην κυβέρνηση είναι «αδύναμες και αδιάφορες».

Ένα μικρότερο ποσοστό, 11,58% κρίνει πως οι αλλαγές «δείχνουν τη διάθεση της κυβέρνησης για επανεκκίνηση» και τέλος το 11,41% θεωρεί πως είναι «απαραίτητες μεν, αλλά όχι επαρκείς».

