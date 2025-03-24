Με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου για την 25η Μαρτίου 1821, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απευθύνει προς τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Εφέδρους και το Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων το ακόλυθο μήνυμα:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό μας Προσωπικό,

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αφετηρία της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας.

Τιμάμε τους Αγωνιστές που επέλεξαν να εξεγερθούν και να διεκδικήσουν την Ανεξαρτησία από τον Οθωμανό δυνάστη.

Η ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού είναι διαδρομή Αγώνων.

Η Ελευθερία των εθνών στην πορεία της ανθρωπότητας δεν είναι δωρεάν παροχή.

Η ανεξαρτησία που απολαμβάνουμε σήμερα, το Κράτος που έχουμε οικοδομήσει, η Ελληνική Δημοκρατία, είναι αποτέλεσμα αυτής της διαρκούς προσπάθειας.

Η Ιστορία, άλλωστε, μας διδάσκει ότι ουδέν αυτονόητο. Η Εθνική Κυριαρχία απαιτεί εγρήγορση. Απαιτεί πρωταρχικά Ισχύ για την υπεράσπισή της.

Δηλαδή απαιτεί Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Η γεωπολιτική πραγματικότητα το επιβεβαιώνει καθημερινά.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περιοχή σύνθετων και πολλαπλών προκλήσεων. Από τις παραδοσιακές στρατιωτικές συγκρούσεις μέχρι τις υβριδικές απειλές, η ασφάλεια της χώρας απαιτεί νέα στρατηγική προσέγγιση και σύγχρονα μέσα πολλαπλασιαστικής Ισχύος.

Η Ελλάδα λοιπόν, δεν εφησυχάζει.

Με την «Ατζέντα 2030» υλοποιούμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία του Νέου Ελληνικού Κράτους:

- Πολλαπλασιάζουμε τις επιχειρησιακές δυνατότητές μας.

- Εκσυγχρονίζουμε τον εξοπλισμό μας.

- Επενδύουμε στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες.

- Αναβαθμίζουμε τις αμυντικές μας υποδομές.

- Ενισχύουμε τη στρατηγική μας θέση στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά αποτρεπτικό χαρακτήρα στη στρατηγική της.

Διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με προσήλωση στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και στις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης.

Η Εθνική Επέτειος συμπίπτει με την εορτή του Ευαγγελισμού, με την εορτή της Θεοτόκου, της Προστάτιδας των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Η Ορθοδοξία συνιστά, όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές, ταυτοτικό στοιχείο του Νέου Ελληνισμού.

Μόνο με διατήρηση ακμαίων των στοιχείων της εθνικής μας ταυτότητας, η Ελλάδα θα σταθεί δυνατή, σταθερή και κυρίαρχη, έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών.

Και αυτοί οι καιροί είναι που μάς καλούν σε εγρήγορση.

Η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης. Είναι κυρίως ημέρα ευθύνης. Οφείλουμε να σταθούμε αντάξιοι των προγόνων μας με ενότητα, με αποφασιστικότητα, με στρατηγική προοπτική.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι το θεμέλιο της Εθνικής Ασφάλειας της κοινωνίας μας. Της Ασφάλειας, δηλαδή, της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα.

Σας ευχαριστώ για την αφοσίωσή σας στο καθήκον.

Για τη δέσμευσή σας προς την Πατρίδα.

Για τη συνεισφορά σας στη διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ελευθερίας μας.

Η Παναγία να προστατεύει όλους και τις οικογένειές σας, και βέβαια, ολόκληρο το Έθνος.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!

Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις!

Ζήτω η Ελλάδα!».

