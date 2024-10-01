Με μια πρωινή ανάρτηση στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στη μείωση κατά 2,8 έως 3 ευρώ στα διόδια στο τμήμα Μαλιακός-Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στην Κεντρική Ελλάδα.

«Ο Οκτώβριος ξεκινά με ακόμα μια μείωση στις οδικές μεταφορές, με την οποία η συνολική επιβάρυνση για τη διέλευση από τους 5 σταθμούς διαμορφώνεται για το 2024 στα €13,7 από €16,5 που είναι σήμερα, ενώ το 2025 το αντίτιμο θα είναι €14,4 από €17,4 που θα πλήρωνε ένας οδηγός αν δεν κάναμε αυτή τη μείωση».

Όπως επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης «αυτό έγινε δυνατό γιατί επιλέξαμε το όφελος της αναχρηματοδότησης που εξασφαλίσαμε, να το χρησιμοποιήσουμε μέχρι το τέλος του 2025 υπέρ των συμπολιτών μας, αντί να μεταφέρουμε το ποσό στον κρατικό προϋπολογισμό».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι από τις 6 Οκτωβρίου, μειώνονται και τα διόδια της Αττικής Οδού, στα €2,5. «Στόχος μας είναι να ελαφρύνουμε, όσο μπορούμε, το κόστος μετακινήσεων και αυτήν την πολιτική την υπηρετούμε με συνέπεια» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

