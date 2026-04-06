Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες από τον πρωθυπουργό

Της Δώρας Αντωνίου

Με παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα τοποθετηθεί σήμερα με δήλωσή του αναλυτικά για τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση επιδιώκει να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να απαντήσει στην πίεση που δέχεται τς τελευταίες μέρες από τις νέες δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή και όσα αναφέρονται σε αυτές.

Με το περιεχόμενο των δικογραφιών να έχει δημοσιοποιηθεί, η κυβερνητική ηγεσία μπορεί πλέον να τοποθετηθεί συνολικά κάνοντας έναν απολογισμό, αλλά και περιγράφοντας τις επόμενες κινήσεις στις οποίες θα προχωρήσει. Από το πρωθυπουργικό επιτελείο αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα στο ίδιο μήκος κύματος με την χθεσινή αναφορά του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανασκόπησης. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύονται διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες αλλά και αστοχίες της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, σήμερα θα επαναλάβει αυτή τη βασική διαπίστωση, την οποία θα αιτιολογήσει παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, που να αναδεικνύουν τη χρόνια παθογένεια όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ θα μιλήσει και για τον διακομματικό χαρακτήρα που αποτυπώνεται εδώ και πολλά χρόνια. Θα αναγνωρίσει αστοχίες από την πλευρά της κυβέρνησης και καθυστέρηση στην εφαρμογή αποφασιστικών μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Όμως αναμένεται να μιλήσει και πάλι παραθέτοντας στοιχεία, για τις πρωτοβουλίες που η κυβέρνηση ανέλαβε για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και οι οποίες προηγήθηκαν των παρεμβάσεων των ευρωπαϊκών αρχών και έχουν αρχίσει ήδη να αποδίδουν αποτελέσματα, καθώς διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο δεν επιτρέπει πλάγια μέσα και «εξυπηρετήσεις», ενώ είναι προς όφελος των έντιμων παραγωγών, τους οποίους πρωτίστως θίγουν οι παρεμβάσεις στον τρόπο καταβολής των επιδοτήσεων.

Ο πρωθυπουργός καλείται να «συνομιλήσει» ταυτόχρονα με διαφορετικά ακροατήρια. Καταρχάς είναι το παραταξιακό ακροατήριο της Ν.Δ., που εμφανίζεται δυσαρεστημένο από τις επαναλαμβανόμενες αναφορές σε σκάνδαλα και επιθυμεί να δει ουσιαστικές κινήσεις στην κατεύθυνση απεγκλωβισμού από αυτή την κατάσταση. Επειτα, είναι το μετριοπαθές κεντρώο ακροατήριο, το οποίο στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εμπιστεύθηκε ότι μπορεί να φέρει εκείνες τις κρίσιμες παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τα κακώς κείμενα και τις αδυναμίες που τώρα μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ επανεμφανίζονται στο προσκήνιο. Ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει να στείλει το μήνυμα ότι η μάχη με τις παθογένειες κα το λεγόμενο «βαθύ κράτος» συνεχίζεται αποφασιστικά.

Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ανησυχία ότι ακόμα και για μικροεξυπηρετήσεις, που δεν αφορούν κάποιο παράνομο αίτημα, αλλά μεταφορά προς τη διοίκηση ενός προβλήματος, ο κάθε βουλευτής μπορεί να βρεθεί μπλεγμένος και εκτεθειμένος. Σε αυτές τις ανησυχίες η απάντηση που αναμένεται να δοθεί σήμερα είναι ότι ενώ οι όποιες παράνομες πράξεις θα αντιμετωπιστούν με μηδενική ανοχή, δεν μπορεί να γίνεται ένα «τσουβάλιασμα» και ότι η πολιτική αξιολόγηση κάθε περίπτωσης θα γίνει ξεχωριστά. Ενα μήνυμα που έχει ήδη εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου, αναφέροντας από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η άρση ασυλίας, στην οποία είναι καταρχήν θετική η κυβερνητική πλειοψηφία, δεν συνιστά αναγνώριση ενοχής, αλλά μια διευκόλυνση της Δικαιοσύνης στην κατεύθυνση της ουσιαστικής διερεύνησης κάθε υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

