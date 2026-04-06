Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ασκήσω το δικαίωμα μου να αποδείξω την αθωότητα μου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Σενετάκης, απολογείται δημόσια για την πρώτη φορά στην πολιτική του σταδιοδρομία σχετικά με υπόθεση εμπλοκής του ονόματός του στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δηλώνει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και ασκεί το δικαίωμά του να αποδείξει την αθωότητά του, αρνούμενος οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή παρακίνηση σε παράνομη ενέργεια.

Η κατηγορία αφορά το αίτημα που υπέβαλε στη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για διερεύνηση τεχνικής λύσης σε πρόβλημα παραγωγού, με κόστος περίπου 2.500 ευρώ, χωρίς όμως να προτείνει ή να γνωρίζει κάποια παράνομη λύση.

«Ήρθε φαίνεται και για μένα η ώρα, πρώτη φορά στην πολιτική πορεία μου, να απολογούμαι για υπόθεση που εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα. Νιώθω ανακούφιση που μετά από μια μακρά περίοδο ιδιότυπης πολιτικής ομηρίας, λόγω φημών και διαρροών περί εμπλοκής του ονόματος μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μού δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης.

Και προσθέτει: «Όπως κάθε Έλληνας πολίτης θα ασκήσω το δικαίωμα μου να αποδείξω την αθωότητα μου στην ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύομαι για να επιβεβαιώσει ότι ουδέποτε προέβην σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα τον οποιοδήποτε να την τελέσει.

Κατηγορούμαι γιατί έθεσα υπόψη της Διοίκησης του Οργανισμού αίτημα παραγωγού αξίας περίπου 2.500Euro, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνικής λύσης στο πρόβλημα του. Ούτε υπέδειξα την λύση, ούτε την γνώριζα - πόσο μάλλον να τελέσω κάτι παράνομο.

Για κανέναν λόγο και σε κανέναν, δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας. Και θα αγωνιστώ απέναντι σε κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας γνωστής, διαχρονικής και διακομματικής παθογένειας του ελληνικού Κράτους, την οποία μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ τόλμησε να θεραπεύσει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

