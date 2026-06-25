Της Δέσποινας Βλεπάκη

H εκδήλωση μνήμης για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι έστειλε μήνυμα ενότητας της παράταξης με το «Όλον ΠΑΣΟΚ» να δίνει το παρών στην Αχαΐα.

Ξεχωριστές πτυχές της πολιτικής παρακαταθήκης του Ανδρέα Παπανδρέου, που εμπνέουν μέχρι σήμερα, αναδείχθηκαν στη συζήτηση που είχαν ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας, Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο πρώην υπουργός, Κώστας Σκανδαλίδης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 30 χρόνια από την απώλεια του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας.

Η φράση «το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία», είχε την τιμητική της, ενώ δεν έλειψαν και οι μπηχτές στον Αλέξη Τσίπρα, με τους πρωταγωνιστές της βραδιάς να ρίχνουν καρφιά στον ιδρυτή της ΕΛΑΣ ότι επιχειρεί να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Στα πηγαδάκια σχολιάστηκαν οι αναφορές του Γιώργου Παπανδρέου με προσεκτικούς παρατηρητές να βλέπουν βολές στον Αλέξη Τσίπρα σε τουλάχιστον τρία σημεία της τοποθέτησης του.

« Ποιος είναι ο Μεσσίας που θα μας σώσει, ποιος θα ‘ρθει να μας σώσει. Όχι… Όταν ενδυναμώνεις τον λαό… αυτό είναι συνυφασμένο και με μια καλύτερη ζωή» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρώην Πρωθυπουργός που λίγα λεπτά πριν είχε κάνει λόγο για πολλούς που μιμούνται τον Ανδρέα.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης αναφέρθηκε στην «πρώτη φορά Αριστερά» τοποθετώντας την στο 1981 και έκανε λόγο για απομιμήσεις.

«Ήταν η πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα ήταν μια πραγματική Κυβερνώσα αριστερά το 1981 ξεκίνησε για να μην υπάρχουν απομιμήσεις» σημείωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Η ιστορία έχει καταγραφεί τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη με τον Πρόεδρο του κόμματος τιμώντας την μνήμη, τους αγώνες και την ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου, να φτάνει στο σήμερα και να επιτίθεται εμμέσως στον Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για κόμματα Ι.Χ.

«Σήμερα που διάφορα κέντρα καλλιεργούν τον διχασμό, την απογοήτευση, τη μοιρολατρία και την παραίτηση και την αποχή από την πολιτική. Γιατί δεν θέλουν ισχυρά κόμματα μελών, θέλουν κόμματα αρχηγών, κόμματα Ι.Χ. Τα κόμματα του λαού, των μελών, τα δημοκρατικά κόμματα είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας και ένα τέτοιο κύτταρο ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό το κύτταρο πρέπει να δυναμώσουμε και να είναι ο νικητής στις επόμενες εθνικές εκλογές.» τόνισε από το Καλεντζι ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μια σειρά από στελέχη πρώτης γραμμής όπως η Άννα Διαμαντοπούλου,ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο Γιάννης Κουτσούκος, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Μανώλης Χνάρης, η Χριστίνα Σταρακά, ο Πέτρος Παππάς, ο Νικόλαος Φαραντούρης.

Πηγή: skai.gr

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