Στις παλιές εικόνες σχολικών κτιρίων της Αθήνας αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσιάζοντας παράλληλα το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών υποδομών του Δήμου.

Όπως αναφέρει, η δημοτική αρχή παρέλαβε σχολικά κτίρια ηλικίας ακόμη και 100 ετών, με σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις τους, όπως σπασμένα τζάμια, φθαρμένα κουφώματα, ανοιχτές πρίζες, υγρασίες, σκουριασμένα σημεία, προβληματικούς λέβητες και κατεστραμμένες πόρτες.

«Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι για την απόφασή μας να επενδύσουμε στο μέλλον των παιδιών μας», σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα διατεθεί αποκλειστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι τεχνικές εκθέσεις για την αναβάθμιση εννέα σχολικών συγκροτημάτων που στεγάζουν συνολικά 20 σχολικές μονάδες, ενώ η σχετική πρόταση εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων φωτισμού και φωτοβολταϊκών, σε κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 21.500 τετραγωνικών μέτρων.

Όπως επισημαίνει ο κ. Δούκας, οι παρεμβάσεις θα αναβαθμίσουν την ενεργειακή κλάση των σχολείων από Β έως Α+, επιτυγχάνοντας ετήσια εξοικονόμηση 3.270 MWh, ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια του δανείου θα κατευθυνθούν στην ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 30 ακόμη σχολείων.

«Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή ευθύνης για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την αξιοπρέπειά τους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

Aυτές είναι οι εικόνες των σχολείων της Αθήνας που παραλάβαμε.



Κτίρια ηλικίας ακόμα και 100 ετών, με σπασμένα τζάμια, χαλασμένα κουφώματα, ανοιχτές πρίζες, σκουριές, υγρασία, λέβητες με φθαρμένα καλώδια, διαλυμένες πόρτες και υποδομές που δεν αξίζουν ούτε στους μαθητές, ούτε… pic.twitter.com/SirpHvrpzq — Haris Doukas (@h_doukas) June 25, 2026

Πηγή: skai.gr

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