Η αποκατάσταση της Θεσσαλίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και αυτό αποδεικνύεται και από τη σημειολογική παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον Daniel, στην περιοχή, αλλά και από το πρόγραμμα ανασυγκρότησης ύψους άνω των 3 δις ευρώ, που ανακοίνωσε, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, στον Δημήτρη Οικονόμου και στον Άκη Παυλόπουλο.

Μέχρι σήμερα, σημείωσε ο κ. Τσιάρας, στην περιοχή έχουν διατεθεί άνω των 180 εκατ. ευρώ από την Κρατική Αρωγή, 270 εκατ. για αποζημιώσεις στην παραγωγή (αναμένεται να ξεπεράσουν τα 310 εκατ. ευρώ), περίπου 237 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ, ήδη, εκτελούνται έργα στις υποδομές που ξεπερνούν τα 1,4 δις ευρώ.

Όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η κυβέρνηση με την πολιτική της αποδεικνύει ότι βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της Θεσσαλίας, διευκρίνισε, όμως, ότι αυταπατάται όποιος νομίζει ότι το πρόγραμμα ανασυγκρότησης μπορεί να το εφαρμόσει η κυβέρνηση με ένα «μαγικό ραβδί», από τη μια στιγμή στην άλλη.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσιάρας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, πρέπει να ακολουθηθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, προσδιορίζοντας ότι ο προγραμματισμός της κυβέρνησης προβλέπει μια πενταετία για την ολοκλήρωση των έργων. Σε ό,τι αφορά στα ίδια τα έργα που αφορούν στην αγροτική παραγωγή, ανέφερε ότι έχουν έναν διττό χαρακτήρα, καθώς, εκτός από αρδευτικά, θα είναι και αντιπλημμυρικά έργα.

