Η «Νέα Λύση» για το Κουρδικό και ο... ξεχασμένος Ντεμιρτάς



Η τριμελής αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, που αποτελείται από δυο βουλευτές και τον έκπτωτο πρώην δήμαρχο του Μάρντιν, συνεχίζει τις επαφές της με τα κόμματα του τουρκικού κοινοβουλίου και θα ολοκληρώσει τις συναντήσεις της την επόμενη εβδομάδα. Όσον αφορά την επικοινωνία με το κυβερνών ΑΚΡ, θα υπάρξει συνάντηση της αντιπροσωπείας με τον πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος, που θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ενδεικτικό της κινητικότητας που παρατηρείται γύρω από την υπόθεση Οτσαλάν και τη διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού είναι ότι όλα τα κόμματα του τουρκικού κοινοβουλίου, πλην του «Καλού Κόμματος», δέχτηκαν να συναντηθούν με την αντιπροσωπεία του DEM.



Επείγονται για λύση



Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο βουλευτής του ΑΚΡ για το Ντιγιαρμπακίρ, Γκαλίπ Ενσαρίογλου δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες να λάβουν σάρκα και οστά στα τέλη Φεβρουαρίου και πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κατάθεση των όπλων εκ μέρους του ΡΚΚ κατά την μεγάλη Κουρδική εορτή του Νεβρούζ, στις 21 Μαρτίου.







Σχετικά με την κατάσταση του Συμπροέδρου του πρώην φιλοκουρδικού κόμματος HDP, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή της Αδριανούπολης από τον Νοέμβριο του 2016, καταδικασμένος σε 42 χρόνια φυλάκιση για τρομοκρατία, ο Ενσαριόγλου είπε, χαρακτηριστικά. «Η διαδικασία σχετικά με τον Οτσαλάν ήταν επιτυχής και ας πούμε ότι ο Οτσαλάν τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό. Είναι δυνατό να διανοηθεί κανείς ότι ο Ντεμιρτάς θα παραμείνει στη φυλακή; Φυσικά αυτό είναι αδιανόητο.»



Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, στο πλαίσιο της διαδικασίας για το κουρδικό, που πλέον αναφέρεται στην Τουρκία ως «Νέα Λύση». αντιπροσωπεία του κόμματος DEM θα συναντηθεί και με τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς, αλλά μια ημερομηνία της επίσκεψης στις φυλακές της Αδριανούπολης, δεν είναι ακόμη γνωστή.



Νέα συνάντηση με Οτσαλάν



Στο μεταξύ οι διαδικασίες γύρω από την επίλυση του Κουρδικού είναι ταχείες. Η αντιπροσωπεία του κόμματος DEM, θέλοντας να επισπεύσει το πρόγραμμα των συναντήσεων, θα ζητήσει άδεια από το Τ/Υπουργείο Δικαιοσύνης για νέα επίσκεψη στο νησί Ιμραλί, προκειμένου να συναντηθεί με τον έγκλειστο ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν μετά τις 10 Ιανουαρίου, αφού προηγηθούν αξιολογήσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο των συνιστωσών του Κόμματος DEM θα ξεκινήσει επίσης μια εκστρατεία υπογραφών με το μήνυμα «Οι άνθρωποι βρίσκονται στους δρόμους για μια ισότιμη και ελεύθερη ζωή, η λύση είναι η ειρήνη». Έχει επίσης προγραμματιστεί διεθνές συνέδριο του DEM με τον ίδιο τίτλο τον επόμενο μήνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.