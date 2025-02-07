Φάμελλος: «Η Ελλάδα πληρώνει κόστος για τις λανθασμένες επιλογές Μητσοτάκη στο Μεταναστευτικό»

«Η Ελλάδα πληρώνει κόστος για τις λανθασμένες επιλογές Μητσοτάκη στο Μεταναστευτικό» ανέφερε σε δήλωση του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μετά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Μυτιλήνης.

Ειδικότερα, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε τα εξής στα ΜΜΕ:

«Στο πλαίσιο της επίσκεψής μας στη Λέσβο, συναντήθηκα σήμερα με τον δήμαρχο Μυτιλήνης. Έχουμε ξαναβρεθεί και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, που στηρίζεται και στη βαθιά πεποίθηση ότι η Αυτοδιοίκηση είναι και κύτταρο δημοκρατίας αλλά και κύτταρο δημιουργίας. Ιδιαίτερα στην ακριτική νησιωτική Ελλάδα, οι Δήμοι πρέπει να ενισχυθούν και με προσωπικό, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αλλά και με πόρους, και να λυθούν σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση με επιλογές όπως την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Συζητήσαμε για τα μεγάλα ζητήματα του δημόσιου και δημοτικού χαρακτήρα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της διαχείρισης απορριμμάτων, που κινδυνεύουν από σχέδια ιδιωτικοποίησης και συνενώσεων που προωθεί η κυβέρνηση, και το μεγάλο θέμα του ενεργειακού κόστους που επίσης ταλαιπωρεί τους Δήμους. Όσον αφορά τα τοπικά ζητήματα, δώσαμε προτεραιότητα στην επιτάχυνση του έργου του κολυμβητηρίου, που είχαμε ξεκινήσει και παλιότερα και είναι προτεραιότητα. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι προχωράει η κατασκευή του έργου. Αλλά και στο έργο της νότιας παράκαμψης, που επίσης είχε δρομολογηθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και καθυστερεί, με σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πιέσουμε ιδιαίτερα ώστε το έργο αυτό της νότιας παράκαμψης και εισόδου στη Μυτιλήνη να μπορέσει να προχωρήσει.



Συζητήσαμε επίσης για τις πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Θα σας πω για τη δική μας άποψη, διότι ο δήμαρχος δικαιούται και η δημοτική Αρχή να τοποθετηθεί με τη δεοντολογία και την αυτονομία που έχουν. Θεωρώ ότι με τις πρόσφατες προφορικές δηλώσεις του υπουργού αποδεικνύεται το πόσο υποκριτική αλλά και αποτυχημένη ήταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στο μεταναστευτικό, που εκμεταλλεύτηκε την αγωνία των πολιτών και διέδωσε ακόμη και ψευδείς προοπτικές.



Η πρόσφατη τοποθέτηση για τη λειτουργία δύο μέγα-δομών στη Λέσβο, είναι μια απόδειξη και της αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά αποτελεί κι ένα σοβαρό λάθος και είμαστε αντίθετοι με αυτή την εξαγγελία. Συνδέεται με το μεγάλο έλλειμμα της μεταναστευτικής πολιτικής, που η κυβέρνηση έκανε και στην ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση με το Σύμφωνο Μετανάστευσης, που δυστυχώς η Ελλάδα πληρώνει κόστος και για αυτές τις λανθασμένες επιλογές.



Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι ότι εδώ στη Λέσβο χρειάζεται μια μικρή δομή, η οποία θα είναι κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης και παραλαβής και διαχείρισης της απόδοσης ασύλου. Και καμία από τις δύο μέγα-δομές, οι οποίες αυτή τη στιγμή λειτουργούν ή κατασκευάζονται, δεν πρέπει να λειτουργήσουν. Στη Βάστρια έχουμε ένα οικονομικό και περιβαλλοντικό σκάνδαλο, το οποίο έχει ευθύνη και στο επίπεδο των υπουργών και πρέπει να ελεγχθεί. Η δε μέγα-δομή που λειτουργεί δίπλα στην πόλη, στο Μαυροβούνι Καρά Τεπέ, δεν μπορεί να αποτελεί προοπτική για την τοπική κοινωνία, ούτε προφανώς αποτελεί τιμή για την Ελλάδα ή γενικότερα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.



Αυτά είναι τα αποτελέσματα του κ. Μητσοτάκη. Μας απομακρύνει συνεχώς από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και από τα χαρακτηριστικά μιας χώρας η οποία μπορεί να περηφανεύεται για τη λειτουργία της».

Πηγή: skai.gr

