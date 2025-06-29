Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος επικρίνει την απόφαση του Κωνσταντίνου Τασούλα να μην δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Συνόδου των πολιτικών αρχηγών την επομένη του δημοψηφίσματος του 2015

«Ο κ. Τσίπρας έχει δικαίωμα να κάνει όσο rebranding επιθυμεί για τον εαυτό του, αλλά την ιστορία δεν θα την ξαναγράψει» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως τονίζει ο κ. Μαρινάκης, δέκα χρόνια μετά τις δραματικές ημέρες του 2015, όταν η χώρα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού με το τυχοδιωκτικό δημοψήφισμά του, ο κ. Τσίπρας των capital controls και των κλειστών τραπεζών, των αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών του για βαρύτατα αδικήματα, της συγκυβέρνησής του με την ακροδεξιά, αλλά και της μετατροπής της Ελλάδας σε «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, εμφανίζεται τώρα ως τιμητής της ιστορίας.

«Δέκα χρόνια μετά, η Ελλάδα προχωρά μπροστά. Με την ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, την οικονομία να αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη, τα σύνορα μας, χερσαία και θαλάσσια, να φυλάσσονται με αυστηρό αλλά δίκαιο τρόπο, την αμυντική μας θωράκιση και το διπλωματικό μας κεφάλαιο να βρίσκονται, εν μέσω της δυσκολότερης παγκόσμιας συγκυρίας των τελευταίων δεκαετιών, στο ισχυρότερο επίπεδο, όπως αρμόζει σε μία χώρα που κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση, σταθερότητα και αισιοδοξία».

«Έχουμε πολλές ''πληγές'' ακόμα να κλείσουμε, αλλά δεν θα γυρίσουμε πίσω στις πιο μαύρες ημέρες, ''ξεπλένοντας'' πολιτικά τους μοιραίους πρωταγωνιστές αυτών των ημερών, με πρώτο μεταξύ αυτών τον κ. Τσίπρα» καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Άτυπο όργανο το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών»

Η συνεδρίαση της 13ης Μαΐου του 2012 υπό τον αείμνηστο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια που φέρνει ως παράδειγμα ο κ. Τσίπρας για δημοσιοποίηση πρακτικών, δεν ήταν συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για κρίσιμο εθνικό θέμα, όπως ήταν η συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου του 2015, αλλά σύσκεψη εντελώς διαφορετικού οργάνου προβλεπόμενου στο Σύνταγμα, με θέμα τον σχηματισμό Κυβέρνησης απαντά στον Αλέξη Τσίπρα ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας



«Σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός κ. A. Τσίπρας θυμίζει πως ο αείμνηστος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Συνεδρίασης των Πολιτικών Αρχηγών της 13ης Μαΐου του 2012.



Όμως, η Συνεδρίαση της 13ης Μαΐου του 2012 αφορούσε σε ευθεία εφαρμογή του Συντάγματος και ειδικότερα του άρθρου 37 παρ. 3, σύμφωνα με το οποίο:

''Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Kυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει τον σχηματισμό Kυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών''.



Συνεπώς, εδώ δεν έχουμε συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για κρίσιμο εθνικό θέμα, όπως ήταν η συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου του 2015, αλλά σύσκεψη εντελώς διαφορετικού οργάνου προβλεπόμενου στο Σύνταγμα, με θέμα τον σχηματισμό Κυβέρνησης.



Το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι ένα άτυπο όργανο, δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα και τα διαλαμβανόμενα σε αυτό είναι απόρρητα και ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτε από αντίστοιχες, παρόμοιες συνεδριάσεις του παρελθόντος».



Πηγή: skai.gr

