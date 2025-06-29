«Θα παραμείνει στην κυβέρνηση και ο Γ. Κεφαλογιάννης;». Αυτό θέτει ως ερώτημα στην έναρξη της ανακοίνωσής του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Θα παραμείνει στην κυβέρνηση και ο Γ. Κεφαλογιάννης;

Δεν έχουν τέλος οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αγγίζει όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, στους διαλόγους της «οργής», στους οποίους αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός λες και είναι ένας ακόμη αγανακτισμένος θεατής της υπόθεσης και όχι στο κέντρο της σκηνής, συμμετείχε και ο Γ. Τρουλλινός, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Γ. Κεφαλογιάννη, υπουργού Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή Ρεθύμνου της ΝΔ.

Τα νέα στοιχεία εγείρουν ευθέως θέμα παραμονής στην κυβέρνηση για τον Γ. Κεφαλογιάννη. Ο Κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει εάν θα τον διατηρήσει στη θέση του, σε ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης ευθυνών.

Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, πέραν των άλλων αρνητικών του επιδόσεων τα τελευταία 6 χρόνια, ταυτίζεται και με έναν καλολαδωμένο μηχανισμό ρουσφετιών και παράνομων επιδοτήσεων.

Οι παραιτήσεις στελεχών και οι αντικαταστάσεις υπουργών επιβάλλονται, αλλά δεν αρκούν. Ολόκληρη αυτή η κυβέρνηση οφείλει να απομακρυνθεί. Η ανάγκη για μια προοδευτική διέξοδο γίνεται όλο και πιο επιτακτική».

