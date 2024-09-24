Τριμερής συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου

Αμέσως μετά τη διμερή συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty πραγματοποιήθηκε, στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Εθνη τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της τριμερούς, η οποία έλαβε χώρα στο περιθώριο των εργασιών της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τονίστηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας των τριών χωρών με απώτερο στόχο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως η οικονομία, η ενέργεια, το εμπόριο, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η συνεργασία μεταξύ αποδήμων και κοινοβουλευτικών. Συζητήθηκε, στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση της επόμενης τριμερούς Συνάντησης Κορυφής στην Αίγυπτο πριν από το τέλος του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

