Με τον Εμίρη του Κατάρ επικοινώνησε, τηλεφωνικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Έλληνας πρωθυπουργός μετέφερε στον Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θανί τη στήριξή του και τη σημασία του διαλόγου προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε την Πέμπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani με αφορμή την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι η διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

