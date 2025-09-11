Σύσκεψη για «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης» υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη    

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης» θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.
Ακολούθως και συγκεκριμένα στις 19:45 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Demis Hassabis, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025 που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.
- Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν
- Eγκρίθηκαν από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου οι τροπολογίες Τσιόδρα για αδικαιολόγητα διαφορετικές τιμές σε ίδια προϊόντα
- Δημοσκόπηση Interview: Μικρή άνοδος για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ - Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.