ΠΑΣΟΚ: Η κατάπτωση των θεσμών είναι πρωτοφανής με σφραγίδα Νέας Δημοκρατίας

«Στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρώην εισαγγελέας της ΕΥΠ που ενέκρινε σωρηδόν χωρίς αιτιολογία παράνομες παρακολουθήσεις υπουργών, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτικών αρχηγών προάγεται σε ανώτατη δικαστικό, αφού πρώτα αθωώθηκε σε πειθαρχικό έλεγχο με απαλλακτική πρόταση της αντεισαγγελέως που τη διαδέχτηκε», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Προσθέτει στο σχόλιο του επίσης ότι «στην ελληνική πραγματικότητα επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δύο ιδιώτες έκαναν τάχα το "χόμπι" τους».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η κατάπτωση των θεσμών είναι πρωτοφανής με τη σφραγίδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και σημειώνει ότι «αυτή η πραγματικότητα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό».

Πηγή: skai.gr

