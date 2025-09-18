Μετωπική Φλωρίδη με ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ: «Λατρεία προς δολοφόνους και εγκληματίες» - «Γελάει με εσάς η ιστορία και η χώρα»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με σφοδρή αντιπαράθεση του Γιώργου Φλωρίδη με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, με φόντο τη διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που υπό προϋποθέσεις απαγορεύει στους κατηγορούμενους την πρόσβαση σε ανακριτικό υλικό.

«Η διάταξη ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2014 και την είχε φέρει η κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ με αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τότε τον κ. Ευ. Βενιζέλο. Αυτά τα λέω για να τα ακούσει το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε αρχικά ο υπουργός, κατηγορώντας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία.

««Είστε σε διχασμό; Θέλετε να διαγράψετε την ιστορία σας; Τι είστε;», είπε απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας πως το 2014 ο κ. Κουκουλόπουλος είχε στηρίξει την αναγκαιότητα της ρύθμισης. Στρέφοντας το βλέμμα του προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός τόνισε: «Από το 2015 μέχρι τις εκλογές του 2019 γιατί επί 4,5 χρόνια δεν αγγίξατε αυτή τη διάταξη; Η διάταξη ίσχυσε και στα 4,5 χρόνια μέχρι την τελευταία ώρα. Την τελευταία μέρα που φύγατε με αυτό τον άθλιο ποινικό κώδικα την παραλείψατε».

«Δεν μπορώ να δεχθώ την κριτική του υπουργού ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαγράφουν την ιστορία του κόμματος. Εσείς κ. Φλωρίδη υπηρετείτε μια κυβέρνηση δεξιά. Ποιοι διαγράφουν την ιστορία; Το 2014 υπήρξε μια νομοθέτηση που δεν εφαρμόστηκε ποτέ άρα δεν αποτελεί θέσφατο. Σωστά δεν υπήρξε αντίστοιχη ρύθμιση το 2019 και σε αυτό συμφωνείτε και εσείς και το κόμμα σας», απάντησε ο Δημήτρης Μάντζος από τον ΠΑΣΟΚ, με τον Χρήστο Γιαννούλη να κατηγορεί τον υπουργό Δικαιοσύνης για εκφυλιστικά επιχειρήματα:

«Εκπροσωπείτε μια ακραία φιλελεύθερη κυβέρνηση. Αν ντρέπεστε, λύστε το αλλιώς. Να είστε πιο σεμνός όταν απευθύνεστε σε πρόσωπα και κόμματα που βρίσκονται εδώ με τον ψήφο και όχι με κολακείες προς τον πρωθυπουργό. Είστε ένας εκπρόσωπος ακραία δεξιού λόγου».

«Η λατρεία σας προς τους δολοφόνους, τους εγκληματίες δεν πρέπει να αναγνωρίσετε κάποια στιγμή ότι συναντά τα όρια των δικαιωμάτων κάποιων άλλων; Δηλαδή αυτός ο ατελείωτος δικαιωματισμός σας, σας θυμίζω ότι τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα εσείς φροντίσατε να τον πάτε στις αγροτικές φυλακές. Η λατρεία σταματά εκεί που ξεκινούν οι ζωές τον άλλων», ανταπάντησε ο κ. Φλωρίδης, υπεραμυνόμενος της αξίας της ρύθμισης:

« Η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε ανακριτική υλικό όταν κινδυνεύουν ζωές των άλλων από τρομοκράτες δολοφόνους, από λιανεμπόρους ναρκωτικών σκληρούς, από εγκληματικές οργανώσεις και εκεί οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει ως μάρτυρες αν μαθευτούν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτούς θέλει να προστατεύσει η διάταξη αυτή».

«Σταματήστε να είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος. Γελάει με εσάς η ιστορία και η χώρα», είπε παίρνοντας τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

