Μαρινάκης: Για πρώτη φορά δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε πανεπιστημιακό χώρο

«Πρέπει να επικαιροποιηθεί ένας πολύ σημαντικός νόμος που ψηφίστηκε το 2021 από την κυβέρνηση ως προς το πώς θα εφαρμοστεί, ως προς το πειθαρχικό, δηλαδή αναστολές και διαγραφές φοιτητικής ιδιότητας χωρίς να περνάνε μέσα από δύσκολες διαδικασίες. Άρα, θα ξέρει αυτός, ο οποίος κάνει κάτι αντίστοιχο με τη Νομική, ότι μόλις συλληφθεί, θα ανασταλεί η φοιτητική του ιδιότητα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας στα πανεπιστήμια σε συνέντευξή του στο ACTION24.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε πανεπιστημιακό χώρο. Επισήμανε ότι έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες εκκενώσεις και κατασχέσεις οπλισμού και πως η κυβέρνηση έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο (νόμοι 2019 και 2021) για να επιτρέπονται άμεσες επεμβάσεις. Υπογράμμισε πως τα πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται επαρκώς για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας.

Μίλησε για τρεις μορφές κυρώσεων για παραβατικές συμπεριφορές. Ποινικές, με αυστηρότερες ποινές. Πειθαρχικές, με αναστολή ή διαγραφή φοιτητικής ιδιότητας. Αστικές, με επιβάρυνση του υπεύθυνου στο ΑΦΜ του για ζημιές.

Ο κ. Μαρινάκης επέκρινε τη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας ότι είχαν ψηφίσει «παρών» ή καταψήφισαν κρίσιμους νόμους.

«Μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια υπήρχε συζήτηση, για το αν είναι αυτονόητο, όταν τελείται μια παράνομη πράξη να έρχεται αυτομάτως η αστυνομία, είτε την καλέσει ο πρύτανης είτε την καλέσει ένας πολίτης. Ο νόμος άλλαξε το '19, μέχρι την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτό δεν ήταν αυτονόητο», επισήμανε.

Για την ενδοοικογενειακή βία, τόνισε τα βήματα που έχουν γίνει με τη δημιουργία εξειδικευμένων αστυνομικών γραφείων, τη χρήση του panic button και τη γραμμή βοήθειας.

Για την πανεπιστημιακή αστυνομία, υποστήριξε ότι η μορφή της αρχικής εφαρμογής δεν ήταν επαρκής και προσαρμόστηκε σε ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νέου πολιτικού δίπολου Μητσοτάκη - Κωνσταντοπούλου, απέρριψε το σενάριο, τονίζοντας ότι η ΝΔ προηγείται με σαφήνεια λόγω της αποτελεσματικότητας και είπε, μεταξύ άλλων, ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εκπροσωπεί τον αυθεντικό λαϊκισμό.

«Το βασικό μήνυμα το οποίο εκπέμπουν οι δημοσκοπήσεις είναι, ότι όσο πιο αποτελεσματική είναι η κυβέρνηση τόσο πιο κοντά θα είναι στην επόμενη αυτοδυναμία. Καταφέραμε και κερδίσαμε 2 μονάδες μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε πιο κοντά σε έναν στόχο που απέχει πολύ χρονικά, αλλά το ζήτημα δεν είναι τα δύο χρόνια, το ζήτημα είναι οι πολιτικές. Οι πολίτες θέλουν αποτέλεσμα» υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές είναι ακόμα μακριά και δεν έχει νόημα η πρόωρη συζήτηση για συνεργασίες.

«Αν υπάρχει μια πολιτική δύναμη, αυτή τη στιγμή στη χώρα, που μπορεί να διεκδικεί μία καθαρή εντολή σε 2 χρόνια που θα γίνουν εκλογές, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία», τόνισε και σημείωσε πως «εμείς θα ζητήσουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα, αυτοδυναμία. Δεν πιστεύουμε στις συνεργασίες».

Παράλληλα εξαπέλυσε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για «συμμαχία με κόμματα του λαϊκισμού» και «επιλογή μιας άλλης πορείας».

Για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως θα εξαρτηθούν από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος ακόμη δεν έχει καθοριστεί.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα υποσχεθεί μέτρα χωρίς να γνωρίζει πρώτα πόσα χρήματα υπάρχουν. Προτεραιότητα, είπε, θα δοθεί στη μεσαία τάξη, με έμφαση στη φοροελάφρυνση και όχι στην παροχολογία. Επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις φόρων, εκτός από την ειδική επιβάρυνση στον ΕΝΦΙΑ των τραπεζών για την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής.

Πρόσθεσε επίσης πως όλοι οι ένστολοι θα δουν αυξήσεις τον Ιούλιο, ενώ ήδη έχουν υπάρξει βελτιώσεις στους μισθούς τους τους προηγούμενους μήνες και πως οι εξαγγελίες για τις Ένοπλες Δυνάμεις έγιναν νωρίτερα λόγω αναγκών των στρατιωτικών σχολών. Δεσμεύτηκε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω: αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, όλοι θα ενταχθούν στα μέτρα στήριξης, με σημειακές αλλά μόνιμες παρεμβάσεις.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τόνισε πως υποστηρίζουμε τον διάλογο με την Τουρκία, χωρίς όμως να διαπραγματεύομαστε ζητήματα κυριαρχίας. Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για την επόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. «Ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε αφέλεια ούτε παραχωρήσεις», τόνισε.

Τέλος, για τη δικογραφία των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η ΝΔ θα σεβαστεί απολύτως τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.