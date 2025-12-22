Τις δηλώσεις του Κώστα Ανεστίδη ότι δεν του έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο, καθώς και ότι ακόμη και χθες μπορούσε να πραγματοποιεί κανονικά κινήσεις στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, κλήθηκε να σχολιάσει ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος απάντησε και στους ισχυρισμούς του αγροτοσυνδικαλιστή ότι του τηλεφωνούσαν διαρκώς μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου για να μεσολαβήσει υπέρ μιας λύσης και αποκλιμάκωσης.

«Δεν υπάρχει τίποτα εκδικητικό, δεν μπορώ να γνωρίζω καμία περίπτωση συγκεκριμένη, ούτε μπορώ να παραθέσω στοιχεία ειδικά όταν δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Δεν έχω τέτοια πρόσβαση ούτε θα μπορούσα να έχω. Εφόσον ο άνθρωπος λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος να τον αμφισβητήσουμε. Αλλά δεν το γνωρίζω αν έχει δίκιο ή όχι. Αυτό θα το δείξει η ιστορία», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Εμένα αυτό το "με πήρε κάποιος από το Μαξίμου" μου θυμίζει το "δεν τον ξέρεις, είναι από το χωριό". Ειδικά το Μαξίμου είναι μια έννοια που κατά καιρούς γίνεται κατάχρηση», συμπλήρωσε.

Τις όποιες διώξεις δεν τις κάνει η κυβέρνηση, αλλά οι αρμόδιες Αρχές, όπως είπε. «Οι έλεγχοι γίνονται από την Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το μόνο που υπάρχει είναι ξεκάθαρη εντολή ως προς το θέμα των ελέγχων είναι να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα».

«Δεν είναι κανενός πολίτη αρμοδιότητα να ανοίγει και να κλείνει διόδια»

«Δεν είναι κανενός πολίτη αρμοδιότητα να ανοίγει και να κλείνει διόδια. Η χώρα πλήρωσε ακριβά τους τζάμπα μάγκες των κινημάτων «δεν πληρώνω». Δεν θέλουμε να ξαναζήσομε το ίδιο έργο. Είμαστε μαζί με τους αγρότες αλλά δεν θα ηρωποιήσω κάποιον που προβαίνει σε πράξη που ελέγχεται ποινικά», τόνισε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Κάποιοι θεωρούν πράξη ηρωισμού -ακτιβισμού το σήκωμα διοδίων αλλά δεν το πληρώνουν από την τσέπη τους και δεν μπορούμε να πληρώνουμε όλοι για τους λίγους. Άρα η ΕΛΑΣ προχωρά σε ταυτοποιήσεις των συγκεκριμένων», συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Aν εννοείτε ότι η Αστυνομία δεν έχει κάτι άλλο να κάνει από το να κλείνει δρόμους, απαντώ ότι τα παραμύθια είναι ωραία τα Χριστούγεννα. H EΛΑΣ είναι στα μπλόκα για να μην κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις και τα προβλήματα. Είναι στο μυαλό σας ότι οι κλούβες κλείνουν τους δρόμους. Εχουν πιο σοβαρά πράγματα να κάνουν Σταματήστε να φορτώνετε τα πάντα στην ΕΛΑΣ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτικών συντακτών.

Σε ερώτηση σχετικά με πληροφορία ότι «εκπρόσωποι 32 μπλόκων ετοιμάζονται να συναντηθούν με την Κυβέρνηση», ο κ. Μαρινάκης απάντησε: Στόχος είναι να συναντηθούμε με αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών. Ο κ. Τσιάρας μίλησε για φάση υλοποίησης της συντριπτικής πλειονότητας των αιτημάτων. Αν ρωτάτε αν γίνεται αστυνομική επιχείρηση να σηκώσει 5.000 τρακτέρ, απαντώ πως δεν μπορεί να γίνει Είναι στο χέρι των αγροτών να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε την κοινωνία».

