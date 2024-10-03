Στο Τυχερό Έβρου ο Μητσοτάκης - Ικανοποίηση για την αποκατάσταση μετά τη φωτιά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το Τυχερό Έβρου, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους του χωριού, οι οποίοι εξήραν τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για τη στήριξη και αποκατάσταση της περιοχής μετά την πυρκαγιά του 2023.

Ειδική αναφορά έγινε στο «Evros Pass», για το οποίο οι κάτοικοι σημείωσαν πως είχε ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση, και στο πλέγμα μέτρων της κρατικής αρωγής.

Πηγή: skai.gr

