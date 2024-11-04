«Στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ακόμη περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Μέσα στα τελευταία 5 χρόνια δημιουργήθηκαν περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ πλέον η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της 15ετίας, ήτοι στο 9,4%», επεσήμανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και επανέλαβε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το τέλος της 4ετίας συμπληρώνοντας ότι πλέον θα απαγορεύεται διά νόμου η μείωση του.

«Ουσιαστικά, νομοθετούμε την απαγόρευση μείωσης του κατώτατου μισθού. Σε αντίθεση με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, η Νέα Δημοκρατία μονάχα αυξάνει τα εισοδήματα. Τα “όχι” του ΠΑΣΟΚ στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης είναι “όχι” στον ελληνικό λαό, τους Έλληνες πολίτες», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Μπορεί για τον κ. Ράμα να μην υπάρχει Βόρεια Ήπειρος, αλλά είναι αυτονόητο ότι υπάρχει η εθνική μειονότητα που ζει στην Αλβανία και τα δικαιώματα αυτής. Ο σεβασμός σε αυτά είναι μία ρητή προϋπόθεση της ενταξιακής πορείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δρόμος της Αλβανίας για την Ευρώπη περνά από την Αθήνα, την Ελλάδα. Η προϋπόθεση που δεν μπορεί κανείς να προσπεράσει, είναι η εξής: Ο σεβασμός της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία», επεσήμανε για την «εμπρηστική» δήλωση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στη χθεσινή του ομιλία στη Θεσσαλονίκη.

Για τις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές, υπογράμμισε ότι «ο pρωθυπουργός διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με σημαίνοντα πρόσωπα και από τα δύο κόμματα. Η Ελλάδα θα σεβαστεί την ετυμηγορία των Αμερικανών πολιτών και θα συνεργασθεί με τον επόμενο / την επόμενη Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

