Για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ 100,3.

Για τα γεγονότα στη Νότια Κορέα

Υπάρχει μια αναταραχή, περιμένουμε την εξέλιξη των πραγμάτων, μιλάμε για μια κρίση, από τη στιγμή μάλιστα που έχουμε στρατιωτικό νόμο, που ήρθη στη συνέχεια με την αντίδραση των κομμάτων. Είναι κάτι που οι εξελίξεις δεν προϊδέαζαν ότι θα φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Σίγουρα είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε για την ευρύτερη κατάσταση που θα διαμορφωθεί. Η Νότια Κορέα είναι μια δημοκρατία που εξέπεμπε μήνυμα σταθερότητας, είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Και σίγουρα να μην βιαζόμαστε να γινόμαστε και αναλυτές. Προστέθηκε όμως και αυτό σε ένα παζλ ευρύτερης αστάθειας στη μία μετά την άλλη περιοχή παγκοσμίως.

Για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Η διμερής συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ, μια πολύ σημαντική συνάντηση σε επίπεδο συμβολισμών και κυρίως σε επίπεδο ουσίας, δεν είχε ως κύρια ατζέντα την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, κορυφαίο αίτημα για την Ελλάδα, διαχρονικό και ξεχωριστό αίτημα. Είχε μια σειρά από άλλα θέματα οικονομικής φύσεως, για το μεταναστατευτικό που εκεί για άλλη μια φορά αποτυπώθηκε η πολύ μεγάλη αξία της επιτυχούς- δεδομένων και των συνθηκών- αντιμετώπισης από την Ελλάδα. Ως προς το ζήτημα των Γλυπτών, η σημαντική διαβεβαίωση από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι σε περίπτωση συμφωνίας, - θυμίζω ότι είναι μια διμερής διαπραγμάτευση με το Βρετανικό Μουσείο-, δεν θα σταθεί εμπόδιο η βρετανική Κυβέρνηση, ναι, έχει αξία αυτή η διατύπωση. Αλλά δεν χρειάζεται να τρέχουμε, να πανηγυρίζουμε πριν από μια τελική συμφωνία, η οποία όταν έρθει θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, δεν υπάρχει κάποια μυστική συνάντηση που έχει γίνει, όπως γράφτηκε. Όταν υπάρχει κάτι περισσότερο, εμείς θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε τις εξελίξεις. Σημαντική όμως είναι και αυτή η διατύπωση, γιατί σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη συνέχεια, που δεν ήταν δεδομένο ότι δεν θα υπήρχε. Αναμένουμε, λοιπόν τις εξελίξεις προσεχώς. Και επειδή γράφονται και κάποιες αναλύσεις, καλοπροαίρετες ή μη από διάφορα Μέσα, η Ελλάδα δεν θα απεμπολήσει κανένα δικαίωμα, ούτε πρόκειται να εκχωρήσει κάποια διεκδίκηση.

Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που κάνουν τις διαπραγματεύσεις και διαβεβαιώνω ότι οι διαπραγματεύσεις, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζονται χρόνο και βάθος και γίνονται από ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της χώρας μας και ευελπιστώ στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για την τροπολογία της αντιπολίτευσης περί φορολόγησης υπερκερδών των τραπεζών

Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής τη λογική των Γενικών Συνελεύσεων. Αυτό μου θυμίζει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τι πιστεύει ένα κόμμα εν προκειμένω το οποίο έγινε Αξιωματική Αντιπολίτευση όχι με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω εκλογών, αλλά έγινε. Τι κάνει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ; Και είναι η τρίτη φορά που το βλέπουμε αυτό σε περίπου ενάμιση μήνα. Πιάνει ό,τι πιστεύει ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος και λέει ας κάνουμε μια τροπολογία. Χωρίς να το κοστολογεί, χωρίς να βλέπει αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Πρώτη τροπολογία, τα βαρέα και ανθυγιεινά, θα τίναζε το ΕΣΥ στον αέρα όπως το υπέβαλλε ακοστολόγητα. Η δεύτερη ήταν για το ΦΠΑ, 3 δισ. ευρώ και πάμε στις τράπεζες. Κάνω μια σύνδεση γιατί έχει σημασία και η συνέχεια της λογικής. Αν ήταν η πρώτη τέτοια κίνηση θα ήταν διαφορετικά.

Η βάση, λοιπόν, του λαϊκισμού είναι ακριβώς αυτή. Τι πιστεύουμε ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος, να το κάνουμε.

Γιατί «όχι» στην έκτακτη φορολόγηση

Πρώτος λόγος είναι γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει καμία βάση, βάσει του νέου ρυθμιστικού πλαισίου και τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαγορεύεται, αυτό είναι το σωστό ρήμα, να βάλεις μία έκτακτη φορολόγηση και αυτά τα χρήματα που θα πάρεις, 150 εκατομμύρια, πόσα λέει το ΠΑΣΟΚ, να τα δώσεις με μόνιμα χαρακτηριστικά πίσω στους πολίτες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε.

Ο μόνος τρόπος που μπορείς να αυξήσεις τις δαπάνες σου είναι μέσω μειώσεων φόρων όταν τα παραπάνω έσοδα προκύπτουν από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Κάτι, δηλαδή, που κάνουμε εμείς: Αυξάνουμε τα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αύξηση της απασχόλησης, χωρίς να αυξάνουμε φόρους. Εδώ είναι ένα άλλο πεδίο.

Εμείς, λοιπόν, που δεν φορολογούμε τα υπερκέρδη στα λόγια, αλλά το έχουμε κάνει στο παρελθόν στην πράξη, το έχουμε κάνει με ένα άλλο πλαίσιο δημοσιονομικό το οποίο ίσχυε, σε μία έκτακτη κατάσταση που προβλεπόταν κάτι τέτοιο ειδικώς και από την Ευρώπη. Και τα χρήματα αυτά τα οποία παίρναμε από τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας, τα επιστρέφαμε για να μην πληρώσουν τις αυξήσεις στο ρεύμα. Έτσι, ναι, έχει νόημα.

Όταν επιτρέπεται, είναι το πρώτο και όταν έχει, στο τέλος της μέρας, θετική κατάληξη στους πολίτες. Άρα, ο ένας λόγος είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτό είναι, ουσιαστικά, το εντελώς λάθος μέτρο για τον επιδιωκόμενο στόχο. Είναι, για παράδειγμα, σαν να έχεις ζήτημα αυξημένης πίεσης και ο γιατρός να σου δώσει ένα φάρμακο που αυξάνει την πίεση. Και όχι ένα φάρμακο που ρυθμίζει την πίεση. Γιατί το λέω αυτό; Τι θέλουμε να πετύχουμε μετά από την, όπως φαίνεται, σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, γιατί όλα είναι στάδια. Για να ανέβεις στο πέμπτο όροφο μιας πολυκατοικίας πρέπει να ανέβεις στον πρώτο, στον δεύτερο και πάει λέγοντας.

Τι θέλουμε να πετύχουμε; Πρώτον, να μειωθούν οι προμήθειες προς τους πολίτες. Δηλαδή, να πληρώνουν λιγότερα στις συναλλαγές τους. Ήδη το κάναμε στο IRIS. Να αυξηθεί η ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια σειρά από τέτοιες θετικές ειδήσεις προανήγγειλε (o Κ. Χατζηδάκης), συνιστώντας να μην βιαζόμαστε και στην Αντιπολίτευση, αλλά, κυρίως, γιατί θέλει να τα ακούσει αυτά ο κόσμος, μας ενδιαφέρουν οι πολίτες. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι χαμηλότερες προμήθειες χωρίς να διαταραχθεί η αξιοπιστία, η φερεγγυότητα και η πορεία του τραπεζικού συστήματος στην χώρα. Καλύτεροι όροι για στεγαστικά δάνεια, αυξημένα επιτόκια καταθέσεων και ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η υπερφορολόγηση η οποία, μάλιστα, δεν μπορεί να οδηγήσει σε παροχές στους πολίτες, επειδή έχει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν πας σε κάποιον και του λες: ρίξε τις προμήθειες, δώσε περισσότερα στον κόσμο, δώσε μια ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγώ θα σου βάλω και φόρο. Όταν πας σε κάποιον και του λες: θα σε φορολογήσω, ενώ δεν μπορείς αυτά τα λεφτά να τα δώσεις στους πολίτες, η πιο λογική αντίδραση ποια θα είναι; Να κάνει τα ανάποδα από αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Άρα, το ΠΑΣΟΚ με την τροπολογία του, πρώτον προτείνει κάτι που δεν μπορεί να γίνει στο σύνολό του και, δεύτερον, θα οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό είναι λαϊκισμός.

Ο κόσμος πολύ καλά κάνει και πιέζει, πρέπει να πιέσει γιατί έχει περάσει δύσκολα. Και, ναι, στην ευρύτερη προσπάθειά μας για μείωση του κόστους ζωής των πολιτών, η οποία είναι χειροπιαστή, έχει χειροπιαστά αποτελέσματα -χρειάζονται ακόμη πάρα πολλά να κάνουμε- είναι και το ζήτημα των προμηθειών και του κόστους σε διάφορα τραπεζικά προϊόντα».

Για την φορολόγηση των τραπεζών

Οι τράπεζες φορολογούνται και με μεγαλύτερο συντελεστή, δεν μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής για τις τράπεζες, όπως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, για να θυμίσω ότι η Κυβέρνηση αυτή μείωσε τον φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις

Υπάρχει μία διάσταση την οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος, λόγω κάποιων πραγμάτων που γίνανε στη χώρα πριν από περίπου δέκα χρόνια, μην καθίσουμε τώρα και το αναλύσουμε, όχι τυχαίων, υπερήφανων διαπραγματεύσεων κ.λπ., έφθασε στο χείλος του γκρεμού, είχαμε capital controls, κλείσιμο τραπεζών, ήταν υπό κατάρρευση το τραπεζικό σύστημα, χρειάστηκε με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων να ανακεφαλαιοποιηθούν. Είναι όλα τα σχόλια πολύ λογικά. Να θυμίσω ότι με τα χρήματα των πολιτών κι όχι με χρήματα που φύτρωσαν από κάπου, κρατήθηκαν όρθιες οι τράπεζες, να μην τις ξαναρίξουμε στον γκρεμό.

Για τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Κατ' αρχάς, νομίζω ότι σε επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, είτε αυτό έχει να κάνει με τους δανειολήπτες, είτε έχει να κάνει με τους καταναλωτές, για αντιμετώπιση φαινομένων εικονικών εκπτώσεων, για πρώτη φορά ο τόπος έχει μία κυβέρνηση, που από τα πολύ μεγάλα λόγια περνάει στις πράξεις. Σε επίπεδο καταναλωτών έχουμε συστήσει τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς), η οποία κάνει ελέγχους που στο 10% των ελέγχων διαπιστώνονται προβληματικές περιπτώσεις, παραβατικές περιπτώσεις και έχουμε αντίστοιχα πρόστιμα, μόνο τις τελευταίες βδομάδες τα πρόστιμα φθάνουν περίπου τα δύο εκατομμύρια ευρώ και σε μεγάλες αλυσίδες και σε μικρότερα καταστήματα, έχουμε μία εντελώς προσέγγιση στο θέμα των δανειοληπτών.

Σε κορυφαίες εταιρείες λιανικής έχουν φθάσει τα 2.200.000 ευρώ σε δεκατέσσερις εταιρείες που παραβίασαν τα προβλεπόμενα για τις εκπτώσεις, ουσιαστικά πήγαν, δηλαδή, να εξαπατήσουν τους καταναλωτές με εικονικές εκπτώσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα, ανακοινώθηκαν πρόστιμα, ανακοινώθηκαν ονόματα των εταιρειών, πέραν των όσων ήταν κάτω από 50.000 ευρώ, δηλαδή πολύ μικρή παράβαση. Έχουμε αντίστοιχα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ, σε κάποιες εταιρείες σούπερ μάρκετ, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια του μέγιστου περιθώριου κέρδους, νόμος που εμείς, επίσης, ψηφίσαμε και έχουμε πρόστιμα μέχρι 500.000 ευρώ, όταν παραβιάζεται η νομοθεσία προστασίας των δανειοληπτών, νόμος που και αυτή η υποτιθέμενα «κακιά» κυβέρνηση ψήφισε πριν περίπου ένα χρόνο.

Βαρέα κι ανθυγιεινά στους υγειονομικούς

Η τροπολογία η πρώτη του ΠΑΣΟΚ για τα βαρέα κι ανθυγιεινά ήταν μια προσπάθεια που ήρθε και πρότεινε εγγράφως, ακοστολόγητα, να πάει σε όλους τους υγειονομικούς. Κανείς από την κυβέρνηση, ούτε εσείς νομίζω, ούτε κανείς, δεν είναι της άποψης να μη δώσει μια κυβέρνηση κάτι, ειδικά σε έναν τόσο κρίσιμο κλάδο εργαζομένων και σ' ένα σύνολο ειδικοτήτων νοσηλευτών, γιατρών, αρκεί να μπορεί πλέον να το δώσει και αυτό να μην τινάζει το ΕΣΥ στον αέρα. Το ΕΣΥ έχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη στελέχωσης. Έχουμε καταφέρει κι έχουμε αυξήσει το προσωπικό του ΕΣΥ κατά 10% από το 2019, έχουμε αυξήσει τις δαπάνες για το ΕΣΥ κατά 76% και δεν αρκεί απ' ό,τι φαίνεται, χρειάζεται κι άλλο από το 2019 και παρ' όλα αυτά, μια σειρά από προκηρύξεις που βγάζει το υπουργείο Υγείας, δεν καλύπτονται 100%, γι' αυτό και μία από τις δώδεκα παροχές που ψηφίζονται αυτόν τον μήνα απ' το υπουργείο Οικονομικών, αφορά και τα κίνητρα, αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης μέχρι και τα 600 ευρώ. Έρχεται, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, ενώ, λοιπόν, το γιατρικό και η πολιτική που θα εφαρμοστεί είναι κάτι που να οδηγεί στη στελέχωση του ΕΣΥ, έρχεται το ΠΑΣΟΚ και προτείνει μια τροπολογία ―αυτό λέγεται φιάσκο πολιτικά― που θα οδηγούσε στην διάλυση του ΕΣΥ ή τέλος πάντων στη μαζική φυγή μέχρι 7.000 υπηρετούντων και η ίδια η κυρία Διαμαντοπούλου μίλησε για 2.000, γιατί κάποιοι μπορεί να μην έκαναν χρήση του δικαιώματος με μία εξαγορά, η οποία ήταν, μάλιστα, με συμψηφισμό, να φύγουν νωρίτερα. Το κατάλαβε αυτό το ΠΑΣΟΚ κι ενώ ήδη ο κύριος Γεωργιάδης, σε δύο του τοποθετήσεις, είχε προαναγγείλει με το σωστό τρόπο κοστολογημένα ―αυτό περιμένουμε, την κοστολόγηση― την εξομοίωση των νοσηλευτών, για να μην υπάρχουν νοσηλευτές δύο ταχυτήτων, αναφέρομαι σε αυτούς που δεν είναι στο Δημόσιο, στο ΕΣΥ, ήρθε το ΠΑΣΟΚ αυτό που ήδη είχε εξαγγείλει το υπουργείο Υγείας ―το έκανε με μια δεύτερη τροπολογία― για τις εντυπώσεις. Δεν πειράζει, σημασία έχει να γίνει η δουλειά σωστά και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και το ΕΣΥ να ενισχυθεί.

Εμείς θα ψηφίσουμε, κι ελπίζω μαζί με το ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο θα έχει κοστολογηθεί, ο υπουργός δεν περιμένει για κάποιον άλλο λόγο, ο υπουργός περιμένει γιατί αυτά είναι χρήματα που θα δοθούν από τον Προϋπολογισμό και θέλει να δει ο τρόπος με τον οποίον θα εφαρμοστεί να μην διαταράξει μια λειτουργία του ΕΣΥ.

Για την μείωση ΦΠΑ

Η Κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει μαζί με τους έμμεσους, πάνω από 70, 73 για την ακρίβεια από το 2019, κάποιοι έχουν καταργηθεί, συμπεριλαμβανομένων πάνω από είκοσι έμμεσων φόρων. Άρα, ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει μειώσει έμμεσους φόρους είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Και μάλιστα η αναλογία άμεσων και έμμεσων φόρων που πράγματι ήταν προβληματική στη χώρα μας έχει γίνει καλύτερη υπέρ των άμεσων φόρων. Συγκεκριμένα οι έμμεσοι φόροι στη χώρα μας το ΄19 ήταν το 67% και τώρα είναι το 62%. Έμμεσοι φόροι που έχουν μειωθεί, όμως, για να μιλάμε με παραδείγματα στον κόσμο, γιατί ωραία τα λόγια, καλύτερα, όμως, τα παραδείγματα, είναι μια σειρά από σημαντικούς ΦΠΑ που αφορούν τους αγρότες μας, δηλαδή: λιπάσματα, ζωοτροφές, αγροτικά μηχανήματα και μια σειρά από σημαντικούς ΦΠΑ που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, όπως έχει να κάνει με τις μεταφορές, με προϊόντα σχετιζόμενα με την Υγεία, με τον κινηματογράφο, με τις σχολές χορού. Τι έρχεται και λέει το ΠΑΣΟΚ; Η πρώτη διατύπωση από τον κύριο Ανδρουλάκη 2% μείωση ΦΠΑ και βλέπουμε. Χωρίς λοιπές διατυπώσεις περί προϊόντων. Τρία δισ. είναι αυτό. Δεν υπάρχουν τρία δισ. και να μιλάμε και με αριθμούς και για την τσέπη των πολιτών σ' ένα καλάθι των 200 ευρώ το μήνα, αν δεχθούμε ότι αυτή η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές, που στην Ισπανία δεν πέρασε και πήραν πίσω το μέτρο, είναι τέσσερα ευρώ το μήνα. Τρία δισ. που δεν ξέρουμε από που θα τα βρούμε, για τέσσερα ευρώ το μήνα. Δεν τα υποτιμώ, αλλά τα μέτρα που έχουμε πάρει οδηγούν σε καλύτερες αυξήσεις απ' ό,τι οι αυξήσεις των τιμών.

Οι ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για αυξήσεις του βασικού μισθού και οι επιπτώσεις της στις μικρές επιχειρήσεις

Πρέπει να ασχοληθούμε παραπάνω με τους συνεπείς, αυτούς οι οποίοι πληρώνουν, όσο θυμούνται τον εαυτό τους. Κάποτε πριν από περίπου 10 χρόνια, το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας ήταν πόσο λιγότεροι νέοι θα φύγουν από τη χώρα, δηλαδή να κρατήσουμε κάποιους ανθρώπους και που θα βρει ο κόσμος δουλειά. Τώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίας και το πρόβλημα είναι το αντίθετο, πως θα βρουν εργαζόμενους οι επιχειρήσεις.

Εδώ είναι το επόμενο ζήτημα σε αυτό και αυτό είναι για μένα που πρέπει να σταθούμε, εννοείται, έχουν ανέβει οι μισθοί, αλλά χρειάζεται περισσότερο, είναι η απάντηση και θα ανέβουν.

Άρα το πρώτο είναι ότι τώρα ευτυχώς συζητάμε για το πως θα αυξήσουμε κι άλλο τους μισθούς, αλλά δεν συζητάμε για το πως θα σταματήσει να αιμορραγεί η χώρα μας, γιατί αυτοί οι 500.000 άνθρωποι που βρήκαν δουλειά, αύξησαν και τα έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξηθούν οι φόροι και αυξάνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο και τους μισθούς. Γιατί; Γιατί υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός για μία θέση εργασίας. Δεν γίνονται μαγικά τα πράγματα.

Πάμε σε μια επιχείρηση. Μεταξύ των 12 φοροαπαλλαγών ή ελαφρύνσεων, που προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στη Βουλή, είναι και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, είναι μέσα και στον Προϋπολογισμό, γιατί θα εφαρμοστεί με το νέο έτος. Με αυτή τη μείωση μίας μονάδας των ασφαλιστικών εισφορών, φτάνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα μεταξύ των μειώσεων φόρων που έχει κάνει η Κυβέρνηση αυτή, είναι και η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και παράλληλα έχουμε μειώσει και την προκαταβολή φόρου.

Και το τρίτο, γραφειοκρατία. Συμφωνώ ότι ακόμα έχουμε πολλά να κάνουμε, όμως για πρώτη φορά ανακοινώνονται, από το '19 μέχρι σήμερα ψηφιοποιήσεις υπηρεσιών και το κράτος αρχίζει και γίνεται πιο φιλικό. Ο στόχος ποιος είναι; Για τους εργαζόμενους αυτές οι θέσεις εργασίας να είναι όλο και καλύτερα αμειβόμενες, αλλά αυτός που σε έχει πάει από τα 1046 στα 1300 μέσο μισθό, μπορεί να σε πάει στα 1.500 με το disclaimer, που είναι πολύ σημαντική επισήμανση του κόστους ζωής, που και εκεί σας είπα τι μπορούμε να κάνουμε και τι κάνουμε.

Για την πρόταση του Α. Χαρίτση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Το πρόβλημα δεν είναι η πρόταση. Δεν φταίει, δηλαδή, ο κ. Ράμμος που κάποιοι τον προτείνουν. Από ότι φαίνεται, όμως, δεν είναι αντίθετος με την πρόταση, γιατί όταν λέει ο κ. Χαρίτσης τον έχει ενημερώσει και έχει περάσει τόσο χρονικό διάστημα και δεν έχει βγει, με κάποια έστω διαρροή, ο κ. Ράμμος να πει ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι, αυτό είναι ζήτημα. Ζήτημα, νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα στον κόσμο ο πρόεδρος μιας τόσο σημαντικής Αρχής να είναι πρόταση μιας σειράς από πολιτικά πρόσωπα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν μας κάνει, δηλαδή, να πιστεύουμε ότι είναι τόσο καλό για τη δουλειά που πρέπει να κάνει στη συγκεκριμένη Αρχή. Και επιβεβαιώνει κάποιους οι οποίοι έβλεπαν μία - εγώ θα πω έτσι κομψά - όχι και τόσο αντικειμενική προσέγγιση κάποιων πραγμάτων. Και να σε προτείνει μια σειρά από πολιτικά πρόσωπα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εσύ δεν λες «παιδιά, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου», το δέχεσαι αυτό, έτσι; Μην παρεξηγηθώ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο εγγυητής του Πολιτεύματός μας, έχει έναν βαρύ θεσμικό ρόλο, είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας. Είναι τεράστιας σημασίας, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά ο κ. Ράμμος, αυτή τη στιγμή, επιτελεί έναν άλλο ρόλο, όπου είναι ένας ρόλος ελεγκτικός, που πρέπει να είναι αμερόληπτος, που δεν πρέπει να είναι φωνή κανενός κόμματος, προφανώς ούτε της Κυβέρνησης, αλλά ούτε και της Αντιπολίτευσης. Και όταν η Αντιπολίτευση κάνει μία πρόταση, μόνο από αυτό δεν σημαίνει ότι «βαραίνει» ένα πρόσωπο. Όταν το πρόσωπο αυτό διά της σιωπής του και μέσω των διατυπώσεων, είδατε τι είπε ο κ. Χαρίτσης «έχω επικοινωνήσει», θα μπορούσε να του πει «κ. Χαρίτση, σας παρακαλώ πολύ, κάνω μια πολύ σοβαρή δουλειά, δεν θέλω να με προτείνετε». Δεν θα τον πρότεινε ο Χαρίτσης με το ζόρι.

Δεν είναι δουλειά μιας Αρχής να κάνει αντιπολίτευση, ούτε συμπολίτευση. Θα είχε λυθεί όλο αυτό αν είχε πάρει αποστάσεις ο κ. Ράμμος από αυτές τις προτάσεις.

Για δήλωση Τσίπρα σχετικά με εκλογή ΠτΔ

Όπως πολύ σωστά είπατε, ίσως στα συμπαθέστατα «χρυσόψαρα» να εκλεγόταν ες αεί πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας. Έχει ρίξει κυβέρνηση, και όχι μόνος του, με ψήφους οι οποίες ήταν ευπρόσδεκτες τότε - να θυμηθούμε έτσι και την πάνω και την κάτω πλατεία - στη διαδικασία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα λέει ότι -είναι σημαντική η μεταστροφή- ορθώς δεν πέφτει μία κυβέρνηση από αυτή τη διαδικασία - που δεν πέφτει. Και, παράλληλα, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, και σε αυτό που είπε πριν, ότι γελοιοποιεί, τέλος πάντων, μειώνει τη θεσμικότητα του πολύ σοβαρού ρόλου με τον τρόπο που το διαχειρίζεται, ενώ ο Πρωθυπουργός κάνει το εντελώς αντίθετο. Κλείνει την οποιαδήποτε συζήτηση, η οποία είναι πρόωρη για να θωρακίσει την πολύ μεγάλη ανάγκη για προστασία του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εγώ θα πω μία φράση μόνο, επειδή, έστω και έμμεσα, πάλι ονειρεύεται ο κ. Τσίπρας αποστασίες, αστάθεια. Δύο βασικά: Το ένα έχει να κάνει με τον κ. Τσίπρα. Είναι σημαντικό το ότι συνεχίζει και βγαίνει και τοποθετείται, για να θυμόμαστε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ότι η σταθερότητα, μια άλλη πορεία της χώρας, δεν είναι αυτονόητη. Υπάρχουν εδώ αυτοί οι οποίοι επιθυμούν - και δεν είναι μόνο ο κ. Τσίπρας, είναι πολλοί - την επιστροφή στο χάος. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα χαρίσουμε αυτά τα οποία καταφέραμε, κυρίως με την υπομονή και τους κόπους των πολιτών, για να φτάσουμε στο σημείο, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο σχεδόν για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, που είναι η σταθερότητα, εμείς να το εκχωρήσουμε. Προς Θεού, η σταθερότητα από μόνη της δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα που πρέπει να λύσουμε, έχουμε δυόμισι χρόνια μπροστά μας. Αλλά είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση για να υλοποιηθούν όλα όσα έχουμε δεσμευτεί και θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

