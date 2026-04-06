Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας μετά τις εκλογές του 2027 έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών, σημειώνοντας ότι «ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών».

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια πρόταση που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης κατά την προεκλογική περίοδο, ωστόσο η εφαρμογή της τοποθετείται μετά τις εκλογές. Αν και, όπως είπε, το Σύνταγμα προβλέπει την ψήφιση σχετικού νόμου, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Διευκρίνισε ακόμη ότι προβλέπεται αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για όποιον βουλευτή επιλέγεται ως υπουργός από τον πρωθυπουργό, με την έδρα του να καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση ανασχηματισμού και αποχώρησης από την κυβέρνηση, ο υπουργός θα επιστρέφει στη βουλευτική του θέση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού βουλευτών για να μην έχουμε αντί για 300, 350 βουλευτικά γραφεία», υπογραμμίζοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά προς συζήτηση.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν συνδέεται με την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, επισημαίνοντας ότι αυτό επιδιώκεται μέσω άλλων πολιτικών, όπως η επιτάχυνση στην απονομή συντάξεων, η ανάπτυξη του ψηφιακού κράτους και η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρόκειται για εκτελεστικό νόμο, αλλά για πρόταση που θα ενταχθεί στη συνολική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, καλώντας όσους έχουν θέσεις και προτάσεις να τις καταθέσουν την κατάλληλη στιγμή.

Πηγή: skai.gr

