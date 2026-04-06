Αναστάτωση προκάλεσε τηλεφώνημα που έκανε λόγο για τοποθέτηση βόμβας στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού της ΝΔ Φωτεινής Αραμπατζή, στις Σέρρες.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, που αποφάσισαν εκκένωση του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε περίπου στις 9:15 π.μ. από άγνωστο άτομο, το οποίο χρησιμοποίησε απόκρυψη αριθμού. Την κλήση απάντησε συνεργάτης της βουλευτού, ο οποίος άκουσε τον καλούντα να προειδοποιεί για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο γραφείο.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Σε ανάρτησή της, η ίδια διαμηνύει πως «δεν φοβάται».

«Όσοι νομίζουν ότι με τέτοιες μεθόδους μπορούν να τρομοκρατήσουν, να φιμώσουν ή να επηρεάσουν τη στάση μου απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, απλώς απατώνται. Δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν πρόκειται να φοβηθώ και τώρα», τονίζει.

Πηγή: skai.gr

